Así está el mercado laboral en Villavicencio: revise las oportunidades activas

El empleo en Villavicencio inició 2026 con una dinámica favorable, ubicando a la ciudad entre las de menor tasa de desocupación en el país, con un indicador del 7 %, señal de una mayor actividad económica y de la continuidad en los procesos de contratación por parte de empresas que operan en la región.

Este comportamiento también está relacionado con el papel estratégico de la capital del Meta como puerta de entrada a los Llanos Orientales y principal conexión entre el centro del país, especialmente Bogotá, y la región de la Orinoquía, condición que impulsa la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento empresarial.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en la capital del Meta, actualmente más de 3.000 vacantes se encuentran disponibles en la ciudad, ampliando las oportunidades para quienes desean acceder a un puesto de trabajo o avanzar en su trayectoria laboral.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse de manera gratuita, crear su perfil profesional y aplicar a las convocatorias activas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Líder técnico agrónomo zona llanos

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Si le apasiona la agronomía, el manejo nutricional de cultivos y el acompañamiento técnico en campo, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Implementar la estrategia de soporte técnico al mercado en las diferentes zonas y cultivos.

Ejecutar visitas y acompañamiento técnico especializado a productores, clientes y distribuidores.

Diseñar planes de fertilización diferenciados según cultivo, región y condiciones edáficas.

Capacitar a clientes en manejo nutricional, portafolio de productos y buenas prácticas agronómicas y ambientales.

Fortalecer las competencias técnicas del equipo comercial y técnico de la Unidad de Insumos Agrícolas.

Gestionar actividades de transferencia de conocimiento: días de campo, ensayos y validaciones de productos.

Generar información técnica que respalde el portafolio y contribuya a la mejora continua.

Representar técnicamente a la compañía en eventos y gremios del sector.

Elaborar documentos técnicos y reportes de gestión.

Identificar oportunidades de mejora e innovación en el portafolio y los servicios técnicos.

Atender quejas y reclamos técnicos relacionados con el desempeño de los productos en campo.

Cumplir con los lineamientos administrativos y de imagen corporativa de Acepalma y Solutrans.

Requerimientos:

Profesional en Agronomía o carreras afines.

Experiencia en programas de fertilización y diagnóstico nutricional de cultivos.

Sólidos conocimientos técnicos, orientación al cliente y habilidades de capacitación.

Disponibilidad para trabajo de campo en la Zona Llano.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar visual merchandising

Empresa: Outlet todo al 50

Salario: A convenir

Como auxiliar visual merchandising, será una pieza clave para crear experiencias de compra atractivas y memorables para los clientes.

Responsabilidades:

Diseñar y montar exhibiciones visuales atractivas.

Colaborar con el equipo de diseño para implementar estrategias visuales.

Mantener y actualizar los displays según las tendencias de la temporada.

Asegurar que todos los materiales de presentación estén en perfecto estado.

Apoyar en la organización del espacio de la tienda para optimizar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como auxiliar visual merchandising o similar.

Conocimientos en diseño visual y tendencias de moda.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Habilidad para manejar herramientas de diseño gráfico.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vendedor fin de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como parte del equipo, será el motor que impulsa el éxito, ayudando a los clientes a encontrar soluciones que se adapten a sus necesidades.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en la tienda durante los fines de semana.

Identificar las necesidades de los clientes y ofrecer soluciones adecuadas.

Cerrar ventas de manera efectiva para cumplir con los objetivos semanales.

Mantener el conocimiento actualizado sobre los productos y servicios de la empresa.

Colaborar con el equipo para mejorar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como Vendedor de Fin de Semana o en un rol similar como asesor comercial o representante de ventas.

Habilidades de comunicación y negociación efectivas.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Orientación al cliente y habilidades para resolver problemas.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y mantener altos niveles de energía y motivación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de mecánica automotriz

Empresa: Coéxito S.A.S.

Salario: 1.750.905 a 2.400.000

En Coéxito S.A.S., empresa con más de 70 años de experiencia en el sector automotriz, están buscando auxiliares de mecánica automotriz para fortalecer su equipo.

Responsabilidades:

Realizar ventas e instalaciones de productos y servicios automotrices en las Energitecas.

Ejecutar tareas de alineación, balanceo, cambio de baterías, cambio de aceite.

Brindar atención al cliente, garantizando un servicio ágil y de calidad.

Requerimientos:

Formación: Bachillerato completo (se valoran estudios técnicos en mecánica automotriz).

Experiencia: Mínimo 6 meses en mecánica automotriz o labores similares.

Competencias: Buena comunicación, orientación al detalle, disposición al aprendizaje.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

