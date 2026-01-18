CR7, la marca de cocaína decomisada por la Policía de Colombia y el FBI

En las últimas horas, en una operación coordinada entre la Policía de Colombia y el FBI se logró la incautación de 100 kilos de cocaína, según informó la institución nacional.

Como hecho particular, en el reporte entregado por la autoridad se encuentra que las panelas del polvo blanco estaban marcadas con las letras CR7.

El hecho noticioso lo dio a conocer el director de la Policía, el general William Rincón, quien explicó cómo se dio el operativo en contra del narcotráfico.

“En Providencia (San Andrés), la @PoliciaColombia, en coordinación con el 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗕𝘂𝗿𝗲𝗮𝘂 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (@FBI) incautó 100 kilos de cocaína pertenecientes a estructuras de narcotráfico transnacional. Desde la isla, estas organizaciones coordinaban el envío del cargamento hacia Centroamérica y Estados Unidos, utilizando rutas marítimas”, señaló el general Rincón.

Cocaína decomisada en San Andrés. Foto: Policía

Así quedó la línea de mando de la Policía

La incautación de la cocaína se da luego de la reorganización interna que se hizo en la Policía, en donde algunas unidades cambiaron de comandante:

Director general. General. William Oswaldo Rincón Zambrano.

Subdirector general. Mayor general. Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros.

Unidad Nacional Policial Para la Edificación de la PAZ (UNIPEP), Brigadier general, Sandra Patricia Pinzón Camargo.

Inspector general, Brigadier general Hernán Alonso Meneses Gelves.

Jefe Nacional del Servicio de Policía (JESEP), Brigadier general, Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón.

Dirección Logística y Financiera (DILOF), Brigadier general, Herbert Benavidez Valderrama.

Región N°4 de Policía, Brigadier general, Henry Yesid Bello Cubides.

Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier general, Giovanni Cristancho Zambrano.

Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga y Región N°5 (E), Brigadier general. William Quintero Salazar.

Otro cambios dentro de la Policía. Foto: Policía

En medio de los cambios, el Director de la Policía indicó que en el 2025 se logró la incautación de más de 850 toneladas de estupefacientes, la destrucción de más de 3.100 laboratorios para el procesamiento de drogas y la reducción de delitos de alto impacto, como el feminicidio y el hurto en todas sus modalidades.