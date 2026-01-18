Nación

CR7, la marca de cocaína decomisada por la Policía de Colombia y el FBI

La incautación se dio en la isla de San Andrés.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
18 de enero de 2026, 8:36 p. m.
El FBI participó en la operación.
El FBI participó en la operación. Foto: Policía

En las últimas horas, en una operación coordinada entre la Policía de Colombia y el FBI se logró la incautación de 100 kilos de cocaína, según informó la institución nacional.

Como hecho particular, en el reporte entregado por la autoridad se encuentra que las panelas del polvo blanco estaban marcadas con las letras CR7.

El hecho noticioso lo dio a conocer el director de la Policía, el general William Rincón, quien explicó cómo se dio el operativo en contra del narcotráfico.

“En Providencia (San Andrés), la @PoliciaColombia, en coordinación con el 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗕𝘂𝗿𝗲𝗮𝘂 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (@FBI) incautó 100 kilos de cocaína pertenecientes a estructuras de narcotráfico transnacional. Desde la isla, estas organizaciones coordinaban el envío del cargamento hacia Centroamérica y Estados Unidos, utilizando rutas marítimas”, señaló el general Rincón.

Cartagena

Tragedia en casa de Cartagena: bebé murió ahogada en un balde de agua tras intentar alcanzar un objeto

Nación

ONG advirtió presuntas falencias en los cálculos de cultivos ilícitos en el país

Bogotá

Candidata a la Cámara por Bogotá denuncia que fue increpada por un ciudadano mientras hacía campaña: “Eso es lo que ofrece la izquierda”

Nación

Salen a la luz nuevos videos del accidente aéreo donde murió Yeison Jiménez: el motor se habría apagado en pleno vuelo

Nación

Ejército gastó $20 mil millones alquilando helicópteros para el Catatumbo, tras crisis con los MI-17

Nación

Así fue el operativo de la Policía donde frustró robo de camioneta por parte de hombres armados de Iván Mordisco

Medellín

Cafeteros, en la mitad de la guerra del Clan del Golfo y El Mesa en el suroeste antioqueño

Nación

Rinden homenaje a los 22 cadetes víctimas del atentado terrorista de ELN contra la Escuela General Santander en 2019

Bogotá

Habla policía que aparece como dueño de moto involucrada en robo y accidente que dejó tres muertos en Bogotá: contó la verdad

Nación

Empresario costarricense acusado de millonaria estafa se ocultaba en Bogotá: así fue su captura

Cocaína decomisada en San Andrés.
Cocaína decomisada en San Andrés. Foto: Policía

Así quedó la línea de mando de la Policía

La incautación de la cocaína se da luego de la reorganización interna que se hizo en la Policía, en donde algunas unidades cambiaron de comandante:

Director general. General. William Oswaldo Rincón Zambrano.

Subdirector general. Mayor general. Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros.

Unidad Nacional Policial Para la Edificación de la PAZ (UNIPEP), Brigadier general, Sandra Patricia Pinzón Camargo.

Inspector general, Brigadier general Hernán Alonso Meneses Gelves.

Jefe Nacional del Servicio de Policía (JESEP), Brigadier general, Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón.

Dirección Logística y Financiera (DILOF), Brigadier general, Herbert Benavidez Valderrama.

Región N°4 de Policía, Brigadier general, Henry Yesid Bello Cubides.

Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier general, Giovanni Cristancho Zambrano.

Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga y Región N°5 (E), Brigadier general. William Quintero Salazar.

Otro cambios dentro de la Policía.
Otro cambios dentro de la Policía. Foto: Policía

En medio de los cambios, el Director de la Policía indicó que en el 2025 se logró la incautación de más de 850 toneladas de estupefacientes, la destrucción de más de 3.100 laboratorios para el procesamiento de drogas y la reducción de delitos de alto impacto, como el feminicidio y el hurto en todas sus modalidades.

Más de Nación

Hay gran consternación en esta zona de Cartagena por lo ocurrido.

Tragedia en casa de Cartagena: bebé murió ahogada en un balde de agua tras intentar alcanzar un objeto

Cocaína decomisada en San Andrés.

CR7, la marca de cocaína decomisada por la Policía de Colombia y el FBI

Las comunidades de municipios como Argelia, El Tambo, El Patía y Balboa, entre otros, se ganan la vida en los cultivos de coca.

ONG advirtió presuntas falencias en los cálculos de cultivos ilícitos en el país

La candidata denunció que, mientras realizaba actividades de campaña, fue increpada por un ciudadano que la tildó de “ratera”.

Candidata a la Cámara por Bogotá denuncia que fue increpada por un ciudadano mientras hacía campaña: “Eso es lo que ofrece la izquierda”

Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez.

Salen a la luz nuevos videos del accidente aéreo donde murió Yeison Jiménez: el motor se habría apagado en pleno vuelo

Ejército gastó $20 mil millones alquilando helicópteros para el Catatumbo, tras crisis con los MI-17.

Ejército gastó $20 mil millones alquilando helicópteros para el Catatumbo, tras crisis con los MI-17

Iván MordiscoJefe de las disidencias de las Farc

Así fue el operativo de la Policía donde frustró robo de camioneta por parte de hombres armados de Iván Mordisco

Andes, Antioquia

Cafeteros, en la mitad de la guerra del Clan del Golfo y El Mesa en el suroeste antioqueño

Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria se refirió a la violencia que aqueja al departamento del Guaviare.

Iglesia alerta por escalada violenta en Guaviare tras combates entre disidencias y pide respeto al DIH

La Policía Nacional rescató a una menor de seis años que se encontraba sola en un apartamento.

Policía rescata a menor de 6 años encontrada sola en una vivienda de Bogotá; pedía ayuda y tenía hambre

Noticias Destacadas