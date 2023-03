Cuando Petro candidato condenaba con vehemencia a los padres que no criaron a sus hijos

En medio de la polémica que enfrenta Nicolás Petro debido a las explosivas declaraciones de su expareja Day Vásquez en SEMANA sobre un entramado de presunta corrupción en la que habría recibido dineros de ex narcotraficantes destinados a la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro hizo una declaración al respecto en una entrevista concedida a la revista Cambio.

En dicha entrevista, el presidente Gustavo Petro aseguró que no crió a Nicolás y que no tuvo la oportunidad de convivir con él, una declaración que ha llamado la atención de la opinión pública en las últimas horas.

Según el debate Yo Voto Por, emitido por el canal digital de la revista Semana, Semana Tv, el pasado 15 de diciembre del 2021, el entonces candidato a la presidencia de la república, Gustavo Petro, tomó como ejemplo la ciudad de Pereira para hablar de la tendencia que según él había en esta ciudad en cuanto a abandono del hogar por parte de padres dejando a las madres solas criando a sus hijos.

“La mitad de los hogares de Pereira son mamás solas criando hijos, entonces viene una pregunta: ¿Y los hombres de Pereira?”, aseguró el entonces precandidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Continuando con su intervención, Gustavo Petro aseguró que los desalentadores datos no sólo estaban presentes en Pereira “Bogotá tiene medio millón de mujeres solas criando a sus hijos, ¿Dónde están los hombres?”, aseveró el precandidato.

“Ningún hombre que tenga hijos en Colombia (...) puede llegar en todo su ciclo vital a tener casa, carro, etc que no sea perseguible sus bienes si no asistió a sus hijos que procreó”, dijo en su momento el ahora presidente confirmando que sin importar la edad, si tiene bienes “debe indemnizar a sus hijos por no haberlos criado”.

Las declaraciones realizadas por el entonces precandidato, Gustavo Petro, tienen una notable repercusión tras las recientes declaraciones en la revista Cambio en las que aseguró que “él se crió en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”.

Semana recuerda un debate al que asistió el entonces candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, quien condenó a los padres que abandonan sus hogares en Colombia y dejan que la madre crie a sus hijos - Foto: Alexandra Ruiz

“Iba creciendo paulatinamente y él entonces encuentra a su padre así, digamos, como una figura fulgurante que sube y empieza a acercarse más a mí. Le noto inquietudes políticas, más desde el punto de vista electoral, que ninguno de mis otros hijos ha tenido”, dijo el presidente durante la entrevista con el medio.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue a su propio hijo, mientras que recientemente se desmarcó de su crianza diciendo que, en realidad, él no estuvo a su lado durante este momento de su vida.

Sin embargo, todas las evidencias demuestran que a pesar de la lejanía de la cual habla el primer mandatario, su primogénito fue una de las fichas claves en su campaña presidencial, especialmente en la Costa Caribe.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha estado en el ojo del huracán por denuncias que lo relacionan con actos fraudulentos. - Foto: Facebook / Redes sociales: Nicolás Petro Burgos

En ese entonces, al debate mencionado anteriormente asistieron Gustavo Petro, Francia Márquez, Alfredo Saade, Camilo Romero, Arelis Uriana Guariyú y Luis Fernando Velasco, quienes presentaron sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño, donde se discutieron otros temas como los de las EPS y el aborto.

En ese momento, los aspirantes también fueron consultados por el salario mínimo de los colombianos, sobre el cual el presidente Iván Duque anunció un alza del 10,07 % para el año 2022 a lo que el entonces precandidato Gustavo Petro dijo que el salario real debe crecer a la par de la productividad.