Nicolás Petro sí se siente criado por el presidente Petro: “crecí con mi papá, fui responsable de la campaña Petro Presidente”

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, concedió una entrevista hace tres años en la cual habló de la crianza que le dio su padre. “La primera imagen que yo tengo de mi infancia, de mi niñez, fue al lado de mi papá en una manifestación de las que él está acostumbrado a hacer. Podía tener 4, 5, 6 años, no tengo la.... pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Ciénaga de Oro, en Córdoba, es un municipio que está a media hora de Montería. Él me tenía arragado de la mano, yo lo miraba y estaba la plaza llena”.

“Él tenía una aspiración al Senado en ese entonces y bueno, mira, crecí al lado de eso, he crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él, en las tarimas organizando. Por ejemplo, hace un año, más de un año, yo fui el responsable de la campaña Petro presidente en el Caribe. No es improvisación, hace más de un año yo organicé la campaña presidencial en el Caribe”, agregó Nicolás Petro.

Aquí puede ver las declaraciones completas de Nicolás Petro sobre la crianza que le dio el hoy presidente Gustavo Petro, su padre:

Sus declaraciones contradicen a lo dicho por su propio padre, el presidente Gustavo Petro, ahora que le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue a su propio hijo y ahora que se desmarcó de su crianza diciendo que, en realidad, él no estuvo al frente de su crianza. En entrevista con Cambio, el presidente Gustavo Petro habló sobre las denuncias de Day Vásquez contra su hijo Nicolás: “Una vez salí de la cárcel me perdí, digamos, desde el punto de vista legal. Lo recuerdo como el episodio de mayor libertad, porque no tenía ni mi cédula ni me llamaba así. Yo alcancé a estar un año con Katia y con Nicolás en Bucaramanga en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito de esos de niño, para que pudiera estar en el colchón. Dormíamos en el piso. Para poder leer, porque siempre me ha gustado leer, me tocaba robarme los libros de las librerías. Era el jefe del M-19 en toda esa región. Hasta que vi en un artículo de Vanguardia, que es el periódico más conocido en el nororiente, una operación que hizo el Ejército de ese entonces contra una pareja del ELN y mataron el bebé. Y entonces, por esa y otras razones, yo me separé de mi hijo y de Katia. Empecé a caminar en soledad los caminos de la clandestinidad. Hasta que vino la desmovilización del M-19 en el 90. En ese año, él todavía era un niño. Pero yo ya había hecho una vida sentimental aparte. Y no nos volvimos a encontrar realmente. Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad. Es una sensación extraña. Digamos que es un reencuentro que tiene una especificidad, yo tenía ya una vida política, relativamente brillante, llamémosla así, fulgurante, en medios, etcétera. Iba creciendo paulatinamente y él entonces encuentra a su padre así, digamos, como una figura fulgurante que sube y empieza a acercarse más a mí. Le noto inquietudes políticas, más desde el punto de vista electoral, que ninguno de mis otros hijos ha tenido”.

“Yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo, ya estaba separado y después hablé con Day, que no me contó todo lo que ha aparecido en la prensa, pero es más o menos en esa línea. Era una separación, yo no quise interferir en eso, no me gusta, nunca en mis debates políticos me he metido en la vida íntima de nadie, a pesar de tener informaciones, porque siempre me pareció que era acabar la libertad humana si me metía más en ese tipo de terreno. Siempre hice los debates alrededor de las cuestiones públicas. Cuando veo que hay una ruptura, le digo a ambos que no me voy a meter. Y lo que hice fue tomar las medidas de prevención, porque yo no sé si esas informaciones son ciertas o no, y no podría calificarlas, ni siquiera como presidente. Institucionalmente, es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el Gobierno en relación a este tipo de procesos. Es ella la que tiene que decidir, no yo. Y en esa medida, el mismo día que hablé con Day y que me alertó, en una reunión del consejo de ministros tomé la decisión de advertirles a todos los ministros y ministras que estaban ahí que no hubiera ningún tipo de relacionamiento con mi hijo y otra persona que ya no recuerdo el nombre. Pero por prevención, no porque tuviera certeza, sino simplemente quería guarecer de esa posibilidad que podría ocurrir, de acuerdo a Day. Luego tomé la decisión de hacer público lo que la Fiscalía investiga”, agregó Cambio.

Sin embargo, todas las evidencias demuestran que a pesar de la lejanía de la cual habla el primer mandatario, su primogénito fue una de las fichas claves en su campaña presidencial, especialmente en la Costa Caribe.

Así lo demuestran las fotografías y videos en la época electoral y todos los pronunciamientos de Nicolás Petro en sus redes haciendo campaña a su padre. ¿Estuvieron siempre alejados pero se acercaron en la campaña presidencial? Otra prueba son las múltiples reuniones con los ministros Alfonso Prada, Carolina Corcho, Irene Vélez, Alejandro Gaviria (ahora exministro), entre otros ministros, así como algunos altos funcionarios que también sostuvieron encuentros con el hijo del presidente, como lo tuvo que reconocer el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social.

Lo cierto es que Nicolás Petro deberá responder ante la Fiscalía y la Procuraduría por las denuncias de su exesaposa, quien con pruebas en mano, chats, grabaciones y videos señaló a Nicolás de recibir dineros para la campaña de su padre por parte del exnarco Santa Lopesierra y del hijo del Turco Hilsaca.