Para el jurista, quien lidera la bancada de defensa del exmandatario, la Fiscalía General incurrió en errores de tiempo, modo y lugar en su escrito de acusación. Estos quedaron totalmente expuestos en la etapa de juicio, cuando las fechas que entregaban los testigos no coincidían con lo que decía el documento.

“Es claro que la Fiscalía está hablando de unas fechas que no corresponden a su propio escrito de acusación. Acá no podemos decir que se pueden jugar con las fechas (…) Aquí no se pueden cometer semejantes ligerezas, se tiene que trabajar con la evidencia y con la verdad”, advirtió Granados.