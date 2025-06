Defensa del expresidente Uribe pide la “conducción” de Harlington Mosquera, el exparamilitar que, aduciendo motivos de seguridad, no quiere declarar en el juicio

En un primer momento, el abogado Jaime Granados Peña aseguró que después que su equipo contactara a Mosquera, este manifestó que no tenía “ningún deseo” de declarar y, de forma bastante grosera, pidió que no lo volvieran a contactar.

“La defensa no tiene conocimientos nuevos y esas actividades desplegadas con su apoyo, pues han podido fructificar, dada la reiterada negativa del señor Harlington Mosquera de comparecer. (…) Quisiera preguntarle si hay alguna novedad de parte del despacho sobre esas tareas que usted dio cuenta el viernes pasado que se habían adelantado”, preguntó el jurista.

“Doctor Granados, no señor, no se ha vuelto a tener comunicación, toda la comunicación que el despacho ha tenido con el señor Harlington Mosquera ha sido a través de su correo electrónico y lo último fue que lo que les informé la semana anterior que definitivamente no comparecía para salvaguardar su seguridad, fue lo que dijo”, explicó la jueza.