Este miércoles, 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, miembros de la comunidad educativa de la Universidad Nacional, sede Medellín, se reunirán una vez más en la entrada del Bloque M8B - Campus Robledo, en un clamor “por el respeto a la vida y la libertad de Angie Paola Tobar Calpa”.

Angie Paola Tobar Calpa, estudiante de ingeniería administrativa de la Universidad Nacional secuestrada en Cauca. | Foto: Redes sociales

Desde esa alma máter, exigen el pronto regreso de la estudiante de Ingeniería Administrativa, que completa 14 días en poder de un grupo armado.

Según ha denunciado la familia de la joven, ella fue bajada de un bus cuando el automotor transitaba entre Popayán y Piendamó el 27 de agosto.

“Los obligaron a detenerse y, en ese momento, hombres armados obligaron a mi hermana y a otro muchacho a salir del vehículo”, dijo a Telemedellín un hermano de la joven.

La versión entregada por algunos testigos de los hechos es que en un retén ilegal, los delincuentes que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC, les apuntaron a ella y a otro joven y los obligaron a descender del bus en el que viajaban con rumbo a Medellín.

Mary Luz Alzate, vicerrectora de la Universidad Nacional sede Medellín, habló con Hora 13 sobre lo sucedido y exigió que sea puesta en libertad.

“Fue justo en el camino de regreso a Medellín. Ella venía de Nariño y en ese recorrido por tierra, para comenzar su semestre, ella venía para iniciar su ciclo de último semestre, y con esa situación se encontró, muy dolorosamente”, dijo.

“No nos queda más que esperar y hacer ese llamado a la comunidad universitaria, pero sobre todo a las autoridades, que esto no nos puede pasar como sociedad, que una persona se nos pierda de repente y no sepamos nada”, añadió.

Incluso, la Universidad Nacional emitió un comunicado en el que “extiende un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la familia, así como a los compañeros y docentes, reconociendo la situación y reafirmando su disposición para brindar el apoyo que sea necesario”.

“Confiamos en que nuestra estudiante será localizada lo más pronto posible y en buen estado de salud e integridad, e invitamos a toda la sociedad para que se sume al esfuerzo colectivo de proteger la vida y la integridad de todas las personas”, expresaron.