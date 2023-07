Desgarrador: así fue el último adiós a Salomé Mosquera, la pequeña de 4 años que fue asesinada por las disidencias de las Farc en La Plata, Huila

“Estábamos de apoyo para un pelotón que entró en combate, nosotros estamos de reacción y pues entramos también en combate y de ahí me llamaron a mí. Cuando yo llegué, la niña estaba en el suelo, empecé a controlar la hemorragia, cuando miré, estaba ya pálida, procedí a controlar la hemorragia y ahí controlé vía aérea porque la lengüita se le estaba relajando y se la estaba tragando. Y ahí traté lo más posible de canalizarla, pero por más que traté no pude por la vena y ahí revisé signos vitales y estaba muy débil, entonces procedí a hacer reanimación”.

Las niñas, niños y adolescentes nunca deberían ser víctimas de la guerra, ningún grupo armado puede instrumentalizarlos o volverlos objetivos. Rechazo absolutamente lo sucedido con la niña Harlin Salomé y me solidarizo con su familia. No ahorraremos esfuerzos para que estas…

El soldado, de apellido Galeano, habló de esta trágica experiencia, que se convierte en su primer caso atendido en un escenario real de guerra. “Es un sentimiento que no le deseó a nadie, la verdad, sentí cómo la vida de una niña pequeña depende de las manos de uno, es algo desgarrante (sic), porque literal el papá está pidiendo que la salve, literal le destroza uno el corazón. (...) En esos momentos, el padre me decía: ‘Sálvela por favor, ayúdala, no me la deje morir’. Yo le decía: ‘Por favor, estamos tratando lo más posible, sé que vamos a poder salvarla’. Yo le daba palabras de aliento, yo hacía todo lo posible en esos momentos, la verdad sentía cómo mi corazón se destrozaba”.