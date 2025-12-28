Nación

Domingo movido en Colombia: múltiples sismos han sacudido al país este 28 de diciembre

El SGC publicó informes sobre los distintos sismos que han sacudido con fuerza el territorio colombiano durante esta jornada.

Redacción Nación
28 de diciembre de 2025, 9:31 p. m.
Algunas regiones de Colombia son más propensas a movimientos telúricos.
Algunas regiones de Colombia son más propensas a movimientos telúricos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante este domingo 28 de diciembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios sismos registrados desde la madrugada hasta el momento, algunos de los cuales fueron percibidos por habitantes de diferentes regiones del país.

El primer evento se presentó a la 1:34 a. m. y, de acuerdo con el reporte oficial, tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento del Santander.

¿En qué ciudades de Colombia lloverá durante el último fin de semana del año? Pronóstico del clima del 27 y 28 de diciembre

Este movimiento alcanzó una magnitud de 2,6 grados, con una profundidad de 140 kilómetros y se localizó en la latitud 6.78° y longitud 73.14°. Además, logró sentirse en municipios cercanos como Jordán (Santander) a 7 km, Zapatoca (Santander) a 15 km.

Posteriormente, a las 6:23 a. m., se registró un nuevo temblor, según detalló la entidad, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Girón, en Santander. Este movimiento tuvo una magnitud de 2.0 grados, con una profundidad de 151 kilómetros.

Grave hecho de violencia en Medellín: hombre armado irrumpió en una vivienda y atacó a varias personas durante una reunión familiar

"Soy muy crítico de Fecode": cofundador de Rappi cuestionó al gremio y dijo que Colombia necesita graduar a más de 10.000 jóvenes

Secretaría de Movilidad anuncia horarios especiales en oficinas: así funcionarán patios y puntos de atención

Periodista y firmante de paz, Wilton Valencia Llano, relató cómo se salvó de un sicario tras atentado frente a su casa en Cali

MinDefensa anuncia refuerzo militar y aéreo para enfrentar la crítica situación de orden público en el Catatumbo

Tragedia antes de fin de año en Colombia: cuatro muertos deja naufragio en Cauca; video muestra el miedo de personas en el agua

Tras disturbios en Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Medellín, Procuraduría ejerce poder preferente por casos de acoso sexual

Colombia tiembla sin parar: van nueve movimientos sísmicos registrados este 8 de diciembre

Dos fuertes sismos sorprendieron a los colombianos mientras dormían: esta fue su magnitud y su profundidad

Dos sismos despertaron a los colombianos este 15 de marzo: este es el reporte del SGC

Temblor Colombia
Temblor Colombia Foto: allexxandarx - stock.adobe.com

Otros temblores que se han presentado este 28 de diciembre

Villanueva, Santander

  • Magnitud: 2.2
  • Profundidad: 134 km.
  • Hora local: 2025-12-28 07:16
  • Municipios cercanos: Villanueva (Santander) a 8 km, Los Santos (Santander) a 8 km, Barichara (Santander) a 13 km.

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2.1
  • Profundidad: 129 km.
  • Hora local: 2025-12-28 08:30
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 10 km, Villanueva (Santander) a 16 km.
Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el epicentro fue Santa Marta.
Nuevo temblor en Colombia. Foto: Colprensa

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2.3
  • Profundidad: 142 km.
  • Hora local: 2025-12-28 08:35
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 2 km, Jordán (Santander) a 3 km, Aratoca (Santander) a 13 km.

Los Santos, Santander

  • Magnitud: 2.7
  • Profundidad: 139 km.
  • Hora local: 2025-12-28 10:04
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 5 km, Jordán (Santander) a 7 km, Zapatoca (Santander) a 15 km.

Zapatoca, Santander

  • Magnitud: 2.1
  • Profundidad: 141 km.
  • Hora local: 2025-12-28 11:41
  • Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 3 km, Jordán (Santander) a 6 km, Aratoca (Santander) a 15 km.
Lenguazaque, Cundinamarca

  • Magnitud: 2.4
  • Profundidad: 140 km.
  • Hora local: 2025-12-28 14:00
  • Municipios cercanos: Cucunubá (Cundinamarca) a 4 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 7 km, Chocontá (Cundinamarca) a 13 km.

Montecristo, Bolívar

  • Magnitud: 3.4
  • Profundidad: 64 km.
  • Hora local: 2025-12-28 14:43
  • Municipios cercanos: El Bagre (Antioquia) a 34 km, Zaragoza (Antioquia) a 43 km, Santa Rosa del Sur (Bolívar) a 61 km.

Galán, Santander

  • Magnitud: 2.5
  • Profundidad: Superficial
  • Hora local: 2025-12-28 16:14
  • Municipios cercanos: Galán (Santander) a 2 km, Cabrera (Santander) a 7 km, Barichara (Santander) a 9 km.

Cabe resaltar que el monitoreo permanente del Servicio Geológico Colombiano es clave para comprender la dinámica de la tierra y mantenerse informado frente a posibles riesgos geológicos. Gracias a su labor, es posible conocer en tiempo real la actividad del volcán Nevado del Ruiz y adoptar las medidas necesarias de acuerdo con su nivel de actividad.

