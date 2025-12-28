Domingo movido en Colombia: múltiples sismos han sacudido al país este 28 de diciembre

Durante este domingo 28 de diciembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios sismos registrados desde la madrugada hasta el momento, algunos de los cuales fueron percibidos por habitantes de diferentes regiones del país.

El primer evento se presentó a la 1:34 a. m. y, de acuerdo con el reporte oficial, tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento del Santander.

Este movimiento alcanzó una magnitud de 2,6 grados, con una profundidad de 140 kilómetros y se localizó en la latitud 6.78° y longitud 73.14°. Además, logró sentirse en municipios cercanos como Jordán (Santander) a 7 km, Zapatoca (Santander) a 15 km.

Posteriormente, a las 6:23 a. m., se registró un nuevo temblor, según detalló la entidad, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Girón, en Santander. Este movimiento tuvo una magnitud de 2.0 grados, con una profundidad de 151 kilómetros.

Otros temblores que se han presentado este 28 de diciembre

Villanueva, Santander

Magnitud: 2.2

2.2 Profundidad: 134 km.

134 km. Hora local: 2025-12-28 07:16

2025-12-28 07:16 Municipios cercanos: Villanueva (Santander) a 8 km, Los Santos (Santander) a 8 km, Barichara (Santander) a 13 km.

Los Santos, Santander

Magnitud: 2.1

2.1 Profundidad: 129 km.

129 km. Hora local: 2025-12-28 08:30

2025-12-28 08:30 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 10 km, Villanueva (Santander) a 16 km.

Los Santos, Santander

Magnitud: 2.3

2.3 Profundidad: 142 km.

142 km. Hora local: 2025-12-28 08:35

2025-12-28 08:35 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 2 km, Jordán (Santander) a 3 km, Aratoca (Santander) a 13 km.

Los Santos, Santander

Magnitud: 2.7

2.7 Profundidad: 139 km.

139 km. Hora local: 2025-12-28 10:04

2025-12-28 10:04 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 5 km, Jordán (Santander) a 7 km, Zapatoca (Santander) a 15 km.

Zapatoca, Santander

Magnitud: 2.1

2.1 Profundidad: 141 km.

141 km. Hora local: 2025-12-28 11:41

2025-12-28 11:41 Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 3 km, Jordán (Santander) a 6 km, Aratoca (Santander) a 15 km.

Lenguazaque, Cundinamarca

Magnitud: 2.4

2.4 Profundidad: 140 km.

140 km. Hora local: 2025-12-28 14:00

2025-12-28 14:00 Municipios cercanos: Cucunubá (Cundinamarca) a 4 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 7 km, Chocontá (Cundinamarca) a 13 km.

Montecristo, Bolívar

Magnitud: 3.4

3.4 Profundidad: 64 km.

64 km. Hora local: 2025-12-28 14:43

2025-12-28 14:43 Municipios cercanos: El Bagre (Antioquia) a 34 km, Zaragoza (Antioquia) a 43 km, Santa Rosa del Sur (Bolívar) a 61 km.

Galán, Santander

Magnitud: 2.5

2.5 Profundidad: Superficial

Superficial Hora local: 2025-12-28 16:14

2025-12-28 16:14 Municipios cercanos: Galán (Santander) a 2 km, Cabrera (Santander) a 7 km, Barichara (Santander) a 9 km.

Cabe resaltar que el monitoreo permanente del Servicio Geológico Colombiano es clave para comprender la dinámica de la tierra y mantenerse informado frente a posibles riesgos geológicos. Gracias a su labor, es posible conocer en tiempo real la actividad del volcán Nevado del Ruiz y adoptar las medidas necesarias de acuerdo con su nivel de actividad.