Domingo movido en Colombia: múltiples sismos han sacudido al país este 28 de diciembre

Durante este domingo 28 de diciembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios sismos registrados desde la madrugada hasta el momento, algunos de los cuales fueron percibidos por habitantes de diferentes regiones del país.
El primer evento se presentó a la 1:34 a. m. y, de acuerdo con el reporte oficial, tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento del Santander.
Este movimiento alcanzó una magnitud de 2,6 grados, con una profundidad de 140 kilómetros y se localizó en la latitud 6.78° y longitud 73.14°. Además, logró sentirse en municipios cercanos como Jordán (Santander) a 7 km, Zapatoca (Santander) a 15 km.
Posteriormente, a las 6:23 a. m., se registró un nuevo temblor, según detalló la entidad, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de Girón, en Santander. Este movimiento tuvo una magnitud de 2.0 grados, con una profundidad de 151 kilómetros.
Otros temblores que se han presentado este 28 de diciembre
Villanueva, Santander
- Magnitud: 2.2
- Profundidad: 134 km.
- Hora local: 2025-12-28 07:16
- Municipios cercanos: Villanueva (Santander) a 8 km, Los Santos (Santander) a 8 km, Barichara (Santander) a 13 km.
Los Santos, Santander
- Magnitud: 2.1
- Profundidad: 129 km.
- Hora local: 2025-12-28 08:30
- Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 10 km, Villanueva (Santander) a 16 km.
Los Santos, Santander
- Magnitud: 2.3
- Profundidad: 142 km.
- Hora local: 2025-12-28 08:35
- Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 2 km, Jordán (Santander) a 3 km, Aratoca (Santander) a 13 km.
Los Santos, Santander
- Magnitud: 2.7
- Profundidad: 139 km.
- Hora local: 2025-12-28 10:04
- Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 5 km, Jordán (Santander) a 7 km, Zapatoca (Santander) a 15 km.
Zapatoca, Santander
- Magnitud: 2.1
- Profundidad: 141 km.
- Hora local: 2025-12-28 11:41
- Municipios cercanos: Los Santos (Santander) a 3 km, Jordán (Santander) a 6 km, Aratoca (Santander) a 15 km.
Lenguazaque, Cundinamarca
- Magnitud: 2.4
- Profundidad: 140 km.
- Hora local: 2025-12-28 14:00
- Municipios cercanos: Cucunubá (Cundinamarca) a 4 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 7 km, Chocontá (Cundinamarca) a 13 km.
Montecristo, Bolívar
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 64 km.
- Hora local: 2025-12-28 14:43
- Municipios cercanos: El Bagre (Antioquia) a 34 km, Zaragoza (Antioquia) a 43 km, Santa Rosa del Sur (Bolívar) a 61 km.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-28, 14:43 hora local Magnitud 3.4, Profundidad 51 km, Montecristo - Bolivar, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC3lWR https://t.co/63pt8nW0HM #Temblor #Sismo pic.twitter.com/he3r1A1YDi— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 28, 2025
Galán, Santander
- Magnitud: 2.5
- Profundidad: Superficial
- Hora local: 2025-12-28 16:14
- Municipios cercanos: Galán (Santander) a 2 km, Cabrera (Santander) a 7 km, Barichara (Santander) a 9 km.
Cabe resaltar que el monitoreo permanente del Servicio Geológico Colombiano es clave para comprender la dinámica de la tierra y mantenerse informado frente a posibles riesgos geológicos. Gracias a su labor, es posible conocer en tiempo real la actividad del volcán Nevado del Ruiz y adoptar las medidas necesarias de acuerdo con su nivel de actividad.