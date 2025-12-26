¿En qué ciudades de Colombia lloverá durante el último fin de semana del año? Pronóstico del clima del 27 y 28 de diciembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para el último fin de semana del año, que comprende este sábado 27 y domingo 28 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, para este fin de semana son estimadas condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, con probabilidad de elevadas temperaturas del aire en las regiones Caribe y Orinoquía y en los valles interandinos.

Max Henríquez realiza nuevo anuncio sobre el clima del país: “Hacía meses que no se veían nubes de lluvia tan concentradas”

También se prevé posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas, en algunos casos, especialmente en horas de las tardes y noches, en varias áreas de las regiones Pacífica, Amazonía y Andina.

El Ideam señaló que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son posibles lluvias de corta duración a diferentes horas del fin de semana.

Para Bogotá, contará con posibilidad de lluvias en la tarde del sábado hacia el norte y occidente de la ciudad, en el resto de las zonas tenderá a predominar el tiempo seco, con temperaturas entre “4 °C – 21 °C”.

Para el sábado 27 de diciembre, en la mayor parte del país se espera tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Ideam prevé lluvias para este fin de semana en Colombia. Foto: Getty Images

El pronóstico advierte lluvias entre moderadas y fuertes en sectores del occidente de Antioquia, oriente y sur de Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, sur de Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Putumayo, sur de Guainía y oriente de Vaupés y Amazonas.

Además, habrá posibilidad de precipitaciones ligeras en zonas del sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, occidente de Caquetá y Vichada. En el Archipiélago, se anuncian lluvias con probable actividad eléctrica al sur del área marítima.

Para el domingo 28 de diciembre, predominarán condiciones secas, con posibilidad de lluvias en sectores de Antioquia, sur de Santander, norte de Cundinamarca, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sur de Vaupés y Amazonas.

También se prevén lloviznas en áreas del norte de Cesar y Magdalena, sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, Boyacá, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Vichada, Guainía, Caquetá y Putumayo. En el Archipiélago, aunque se prevé tiempo seco, podrían presentarse precipitaciones en la mañana y la noche.