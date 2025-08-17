El emotivo mensaje del abogado de Miguel Uribe Turbay: “Hoy lo recuerdo con la certeza de que su ejemplo trasciende”

Un emotivo mensaje publicó en su cuenta de X el abogado Víctor Mosquera Marín, apoderado de la familia del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Domingo, día de dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas y por el porvenir. Día de pedir sabiduría y guía en medio del dolor que deja este episodio fatídico: la pérdida de Miguel Uribe @MiguelUribeT, quien combatió hasta el último minuto sin desfallecer.



Los criminales… — Victor Mosquera Marin (@VictorMosqueraM) August 17, 2025

Siete días después que se confirmara el fallecimiento del dirigente político tras sufrir un atentado sicarial cuando daba un discurso en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, el jurista manifestó que seguirá laborando para que este crimen no quede impune.

“Miguel combatió hasta el último día sin desfallecer”, enfatizó Mosquera.

En este domingo, el abogado penalista indicó que se debe recordar el legado y las enseñanzas del congresista del Centro Democrático.

“Un legado más grande que la muerte, más eterno que la injusticia, y que permanecerá como testimonio de su vida de lucha, servicio y entrega”, recordó Mosquera en su mensaje.

“Hoy lo recuerdo con la certeza de que su ejemplo trasciende”, manifestó el abogado.

Para Mosquera: “Los criminales que lo despojaron de su vida enfrentarán la justicia, pero su memoria no debe quedar marcada únicamente por la tragedia, sino por lo que verdaderamente lo define: su legado”.

Hasta el momento, seis personas han sido capturadas por la planeación, logística y ejecución del atentado contra la vida del senador.

En esta lista se encuentra el menor de edad que le disparó en dos oportunidades al senador cuando daba un discurso en el parque El Golfito en la tarde del 7 de junio.

Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros por un sicario menor de edad, en el parque El Golfito, de Modelia, mientras lideraba un mitín político. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Recientemente, la Fiscalía General les agregó un delito a cuatro de los seis detenidos.

“La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay”, informó por medio de un comunicado de prensa.

“Un fiscal especializado de la Seccional Bogotá hizo una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente por homicidio agravado en grado de tentativa, en el entendido de que para el momento de las diligencias judiciales el congresista se encontraba en una clínica en estado crítico”, añadió el ente investigador.

Los imputados son Élder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila, Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, y William Fernando González Cruz, alias el Hermano. A estos dos últimos, en atención a nuevos elementos materiales probatorios obtenidos, también les fue adicionado el delito de concierto para delinquir agravado.