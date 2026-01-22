Nación

El magistrado Mauricio Lenis es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

Luis Benedicto Herrera también sonaba para llegar a ese cargo.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 4:41 p. m.
El magistrado Mauricio Lenis llega al cargo tras pasar por la vicepresidencia de la corporación.
El magistrado Mauricio Lenis llega al cargo tras pasar por la vicepresidencia de la corporación.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le puso fin a la incertidumbre que quedó en las últimas horas en la Sala Laboral por la falta de consenso para elegir a un único candidato que llegará a ocupar la Presidencia de esa corporación.

El alto tribunal en pleno eligió al magistrado Mauricio Lenis como su nuevo presidente, quien estará a cargo de representar legal y socialmente a la Corte, convocar y presidir las Salas Plena y de Gobierno, organizar el reparto de los casos, la agenda y otras funciones.

La discusión llegó a su fin luego de que en las últimas horas los magistrados que integran la Sala Laboral, instancia que debía elegir presidente para 2026, no llegaran a un consenso entre dos aspirantes que pretendían el cargo: Mauricio Lenis y Luis Benedicto Herrera.

Sin embargo, esa duda que quedó en el aire fue resuelta en la Sala Plena que se llevó a cabo durante la mañana de este lunes 22 de enero, donde los magistrados de la Corte Suprema eligieron a Lenis como su nuevo presidente.

El magistrado Mauricio Lenis llegó al cargo para reemplazar a Francisco Ternera, nombrado en la presidencia de la Corte desde noviembre de 2025, cuando el exmagistrado Octavio Tejeiro cumplió sus ocho años de periodo como integrante de ese alto tribunal.

Conmemoración Eméritos Homenaje a exmagistrados y académicos que han dejado huella ejemplar en la justicia y la academia jurídica.
El magistrado Francisco Ternera ocupó la presidencia de la Corte tras la salida del magistrado Octavio Tejeiro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

¿Quién es Mauricio Lenis?

El magistrado Mauricio Lenis desempeñaba como vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y, además, integra la Sala Laboral de la que también hace parte Luis Benedicto Herrera, el otro togado que aspiraba a ese cargo.

YouTube video -LHcvXaypas thumbnail

Lenis ha sido profesor en varias universidades como Eafit, Externado, Los Andes, entre otras; así mismo, fue magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte, miembro de la red de Fundadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y hace parte de la Comisión de Ética de la Cumbre Iberoamericana de Justicia hasta el año 2027.

Su formación es de abogado y especialista en derecho empresarial de la Universidad de Medellín, también es doctor en sociología jurídica del Externado y cuenta con una trayectoria de 20 años en la academia, siendo docente investigador en facultades de derecho.

