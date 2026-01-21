Estos son los dos magistrados que se disputan la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

La elección del próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia quedó en veremos, después de que los magistrados de la Sala Laboral no lograran llegar a un acuerdo frente a los dos nombres que se disputan un solo cargo: los magistrados Mauricio Lenis y Benedicto Herrera.

Los togados hacen parte de la Sala Laboral, pero Lenis ha sido el vicepresidente de ese alto tribunal durante el último año y hasta reemplazó al magistrado Octavio Tejeiro en ese cargo cuando culminó su periodo en noviembre del año pasado. Los acuerdos dirían que es el aspirante para llegar a ese cargo.

Con la salida de ese magistrado, Francisco Ternera, integrante de la Sala Civil, quedó a cargo de la Presidencia de la Corte Suprema hasta que se elija al próximo togado que llegará a ocupar el cargo que dejó Octavio Tejeiro, pero no hubo consenso entre los magistrados de la Sala Laboral, a quienes les corresponde ese cargo este año.

Mauricio Lenis es el actual vicepresidente de la Corte; es abogado, especialista en derecho empresarial de la Universidad de Medellín y doctor en sociología jurídica e instituciones políticas del Externado.

Ha sido docente investigador en facultades de derecho, director de grupos de investigaciones, director de posgrados de derecho, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y miembro de la Red de Fundadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Ahora aspira a llegar al máximo cargo dentro de ese alto tribunal.

Por su parte, el magistrado Luis Benedicto Herrera Díaz es egresado de la Universidad Nacional, especialista en derecho comercial de Los Andes y cuenta con una trayectoria profesional de casi 30 años en la Rama Judicial.

Su experiencia la ha forjado en juzgados municipales, salas disciplinarias, despachos de la Sala Laboral de la Corte Suprema y hasta en la academia, donde ha sido profesor de la Unal en temas laborales, sociales, procesales y comerciales.

Fuentes al interior de la Corte descartaron que los magistrados Omar Ángel Mejía Afanador y Clara Inés López también hayan aspirado al cargo, sino que la discusión está sobre los nombres de Mauricio Lenis y Benedicto Herrera.

Ahora la Sala Plena de la Corte Suprema deberá definir quién será el próximo presidente, después de que se presentaron dos candidatos, pero no hubo el consenso suficiente para que saliera el nombre de un solo candidato que llegaría a ocupar el cargo.