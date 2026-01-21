Nación

Estos son los dos magistrados que se disputan la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

La Sala Laboral no logró un consenso para elegir al nuevo representante del alto tribunal.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 7:56 p. m.
Los magistrados Luis Benedicto Herrera y Mauricio Lenis.
Los magistrados Luis Benedicto Herrera y Mauricio Lenis. Foto: No

La elección del próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia quedó en veremos, después de que los magistrados de la Sala Laboral no lograran llegar a un acuerdo frente a los dos nombres que se disputan un solo cargo: los magistrados Mauricio Lenis y Benedicto Herrera.

Los togados hacen parte de la Sala Laboral, pero Lenis ha sido el vicepresidente de ese alto tribunal durante el último año y hasta reemplazó al magistrado Octavio Tejeiro en ese cargo cuando culminó su periodo en noviembre del año pasado. Los acuerdos dirían que es el aspirante para llegar a ese cargo.

Dura respuesta de la magistrada Cristina Lombana prende la puja en la Corte Suprema por el caso Farfán

Con la salida de ese magistrado, Francisco Ternera, integrante de la Sala Civil, quedó a cargo de la Presidencia de la Corte Suprema hasta que se elija al próximo togado que llegará a ocupar el cargo que dejó Octavio Tejeiro, pero no hubo consenso entre los magistrados de la Sala Laboral, a quienes les corresponde ese cargo este año.

Mauricio Lenis es el actual vicepresidente de la Corte; es abogado, especialista en derecho empresarial de la Universidad de Medellín y doctor en sociología jurídica e instituciones políticas del Externado.

Nación

Imputarán cargos a un fiscal que habría buscado testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Cartagena

William Dau se despacha contra la Procuraduría tras ser sancionado por irregularidades en millonario contrato para la cárcel de Turbaco

Nación

MinDefensa respondió tras arancel del 30 % de Ecuador a Colombia: “La cooperación entre Colombia y Ecuador permite resultados”

Nación

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas

Nación

Este es el resultado del dictamen de toxicología de las menores que fueron envenenadas con talio en frambuesas en el caso de Zulma Guzmán

Bogotá

Macabro hallazgo de “decenas” de cráneos de animales debajo de un puente en la localidad de Puente Aranda

Nación

Entrenador de fútbol infantil en Antioquia podría ser extraditado por contenido para adultos. Esta es la historia

Nación

Caso Valeria Afanador: solicitarán imputación de cargos contra la rectora y dos profesores del colegio

Confidenciales

Magistrado que revisará proceso contra el expresidente Uribe es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte

Macroeconomía

Hijos tendrán que darles buena plata a sus padres: Corte Suprema impartió la orden en este caso

Conmemoración Eméritos Homenaje a exmagistrados y académicos que han dejado huella ejemplar en la justicia y la academia jurídica.
El magistrado Francisco Ternera es el actual presidente de la Corte Suprema. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Ha sido docente investigador en facultades de derecho, director de grupos de investigaciones, director de posgrados de derecho, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y miembro de la Red de Fundadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Ahora aspira a llegar al máximo cargo dentro de ese alto tribunal.

Por su parte, el magistrado Luis Benedicto Herrera Díaz es egresado de la Universidad Nacional, especialista en derecho comercial de Los Andes y cuenta con una trayectoria profesional de casi 30 años en la Rama Judicial.

Palacio de Justicia
Palacio de Justicia. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera

Su experiencia la ha forjado en juzgados municipales, salas disciplinarias, despachos de la Sala Laboral de la Corte Suprema y hasta en la academia, donde ha sido profesor de la Unal en temas laborales, sociales, procesales y comerciales.

Fuentes al interior de la Corte descartaron que los magistrados Omar Ángel Mejía Afanador y Clara Inés López también hayan aspirado al cargo, sino que la discusión está sobre los nombres de Mauricio Lenis y Benedicto Herrera.

Ahora la Sala Plena de la Corte Suprema deberá definir quién será el próximo presidente, después de que se presentaron dos candidatos, pero no hubo el consenso suficiente para que saliera el nombre de un solo candidato que llegaría a ocupar el cargo.

Más de Nación

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez

Imputarán cargos a un fiscal que habría buscado testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

William Dau

William Dau se despacha contra la Procuraduría tras ser sancionado por irregularidades en millonario contrato para la cárcel de Turbaco

Mindefensa señaló que una operación evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana

MinDefensa respondió tras arancel del 30 % de Ecuador a Colombia: “La cooperación entre Colombia y Ecuador permite resultados”

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

Este es el resultado del dictamen de toxicología de las menores que fueron envenenadas con talio en frambuesas en el caso de Zulma Guzmán

Puente de la calle 6 en Bogotá

Macabro hallazgo de “decenas” de cráneos de animales debajo de un puente en la localidad de Puente Aranda

Luis Fernando Palacio Sinisterra, tiene 37 años de edad y se presentaba como entrenador de fútbol

Entrenador de fútbol infantil en Antioquia podría ser extraditado por contenido para adultos. Esta es la historia

Valeria Afanador y su papá, Manuel Afanador.

Caso Valeria Afanador: solicitarán imputación de cargos contra la rectora y dos profesores del colegio

No

Estos son los dos magistrados que se disputan la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

Las víctimas serían integrantes de organizaciones criminales que disputan el control del tráfico de estupefacientes en la región.

Fiscalía investiga asesinato de tres menores en masacre de las disidencias de las Farc en Guaviare

Noticias Destacadas