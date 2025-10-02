Suscribirse

El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte pronóstico sobre el clima en Colombia: “A punto de comenzar”

El reconocido periodista ambiental se refirió a lo que será el clima para este décimo mes del año.

Redacción Nación
2 de octubre de 2025, 12:18 p. m.
Max Henríquez Meteorólogo
Lluvias en Bogotá. Max Henríquez Meteorólogo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

El reconocido meteorólogo Max Henríquez Daza aprovechó el inicio de octubre para advertir lo que será el panorama en cuanto al clima durante el mes de Halloween.

A través de su cuenta de X, el también periodista ambiental y presentador alertó a los colombianos acerca de lo que se espera a lo largo de estos 31 días.

“A punto de comenzar el mes más lluvioso del año. Nubes en gran parte del centro y sur del país”, escribió.

Lluvia
Dos personas mojándose por una fuerte lluvia en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

En otro mensaje, Henriquez se centró en ciertos casos como por ejemplo en el departamento de La Guajira, donde se presentaron fuertes lluvias y aguaceros en las últimas horas.

Este mismo panorama se vivió en el Caribe colombiano y en el norte del Cesar, donde las personas deben salir con sus paraguas debido a lo que puede llegar a ser el clima durante estos días.

Para este jueves, 2 de octubre, el meteorólogo señaló que ya se presentan precipitaciones en distintas zonas del país.

"Amanecer lluvioso en Córdoba, el sur del Cesar, Sucre y Bolívar. Lluvias también en el magdalena medio, la montaña santandereana y el norte de Antioquia“, indicó.

Estos pronunciamientos de Max Henríquez van muy encaminados al pronóstico que entregó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre lo que serán los primeros días del mes de octubre.

De acuerdo con la institución, se tendrá un gran incremento de las lluvias en Colombia, lo que a su vez puede desencadenar algunas emergencias en diferentes puntos.

Para este jueves, 2 de octubre, se pronostican fuertes lluvias en el oriente del mar Caribe nacional, mientras que aumentarán las precipitaciones en las regiones Orinoquía y Amazonía.

Asimismo, el Ideam prevé lluvias intensas en algunos puntos de los departamentos de La Guajira, norte de Magdalena y Atlántico, Cesar, sur de Bolívar, Córdoba y Sucre, golfo de Urabá, norte de Antioquia, Santander y Norte de Santander, occidente de Cundinamarca, sur de Tolima, Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca y Cauca.

De hecho, la entidad advirtió que este viernes, 3 de octubre, puede ser uno de los días más lluvioso de todo el año, se estiman varias precipitaciones de gran intensidad en diferentes departamentos.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es posible un aumento en la nubosidad, acompañado de lluvias y tormentas aisladas.

