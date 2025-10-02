Una verdadera tragedia fue lo que ocurrió en el municipio de Segovia, Antioquia, que dejó sin vida a un hombre identificado como Hilmer Osorio, de 28 años.

Al parecer, el joven se acostó a dormir después de prepararse la cena y comer, y al siguiente día apareció muerto al interior de su casa como consecuencia de una supuesta intoxicación por gas.

Hilmer Osorio se fue a dormir y nunca más despertó. | Foto: Facebook: Hilmer Osorio

Pese a que en un principio el caso fue muy extraño, todo se ha ido esclareciendo. Según las primeras informaciones, ya se sabe qué fue lo que pasó.

De acuerdo con el diario El Heraldo, Osorio se encontraba en su vivienda y pasadas las 9 de la noche se preparó la cena, dentro del menú había plátanos verdes.

Hasta ese momento todo transcurrió con normalidad. Poco después, se fue a la cama a dormir, pero no volvió a despertar.

Pasaron las horas y Osorio nunca salió de la casa, mientras que del lugar se desprendía un fuerte olor que alertó a los vecinos. Estos optaron por golpear la puerta, pero nunca recibieron respuesta.

El hombre, al parecer, no apagó la estufa y esto generó el desenlace fatal. | Foto: Getty Images

Finalmente, lograron ingresar al inmueble y encontraron sobre la cama el cuerpo sin vida del joven de 28 años.

Tras el hallazgo, dieron rápido aviso a los organismos de emergencia, pero era demasiado tarde, Hilmer había fallecido. Al realizar las primeras pesquisas, de acuerdo con El Heraldo, se percataron de que había dejado el gas de la estufa abierto, lo que finalmente fue fatídico para él.

Todo indica que Osorio murió por cuenta de una intoxicación por monóxido de carbono, no cerró la estufa después de preparar la cena y el gas se esparció por el inmueble.