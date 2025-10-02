Suscribirse

Nación

Joven cenó, se acostó a dormir y apareció muerto en su casa: se conoció la causa de su fallecimiento

El hombre tenía 28 años; sus vecinos, al parecer, fueron quienes lo encontraron sin vida.

Redacción Nación
2 de octubre de 2025, 11:39 a. m.
Hilmer Osorio, el joven que murió al interior de su casa en Antioquia.
Hilmer Osorio, el joven que murió al interior de su casa en Antioquia. | Foto: Facebook: Hilmer Osorio

Una verdadera tragedia fue lo que ocurrió en el municipio de Segovia, Antioquia, que dejó sin vida a un hombre identificado como Hilmer Osorio, de 28 años.

Al parecer, el joven se acostó a dormir después de prepararse la cena y comer, y al siguiente día apareció muerto al interior de su casa como consecuencia de una supuesta intoxicación por gas.

Hilmer Osorio se fue a dormir y nunca más despertó.
Hilmer Osorio se fue a dormir y nunca más despertó. | Foto: Facebook: Hilmer Osorio

Pese a que en un principio el caso fue muy extraño, todo se ha ido esclareciendo. Según las primeras informaciones, ya se sabe qué fue lo que pasó.

De acuerdo con el diario El Heraldo, Osorio se encontraba en su vivienda y pasadas las 9 de la noche se preparó la cena, dentro del menú había plátanos verdes.

Contexto: Un verdadero enigma rodea la muerte de tres jóvenes en Ciénaga, Magdalena: se llamaban David y presentaban signos de tortura

Hasta ese momento todo transcurrió con normalidad. Poco después, se fue a la cama a dormir, pero no volvió a despertar.

Pasaron las horas y Osorio nunca salió de la casa, mientras que del lugar se desprendía un fuerte olor que alertó a los vecinos. Estos optaron por golpear la puerta, pero nunca recibieron respuesta.

Es importante revisar muy bien la estufa cuando esta situación se presente.
El hombre, al parecer, no apagó la estufa y esto generó el desenlace fatal. | Foto: Getty Images

Finalmente, lograron ingresar al inmueble y encontraron sobre la cama el cuerpo sin vida del joven de 28 años.

Contexto: El caso de la anciana de 87 años condenada en Colombia: Corte Suprema de Justicia intervino

Tras el hallazgo, dieron rápido aviso a los organismos de emergencia, pero era demasiado tarde, Hilmer había fallecido. Al realizar las primeras pesquisas, de acuerdo con El Heraldo, se percataron de que había dejado el gas de la estufa abierto, lo que finalmente fue fatídico para él.

Todo indica que Osorio murió por cuenta de una intoxicación por monóxido de carbono, no cerró la estufa después de preparar la cena y el gas se esparció por el inmueble.

Por el momento, las autoridades se encuentran investigando para esclarecer el caso que genera gran conmoción en este municipio de Antioquia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ICE haría presencia durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Los meteremos en un centro de detención y los deportaremos”

2. Impactante colisión entre aviones Delta en aeropuerto de Nueva York: pasajeros salieron disparados de sus asientos

3. Así son las nuevas licencias de conducir en California: sin banda magnética y con firma digital de seguridad

4. Así frustraron millonario robo en sede del Banco de la República en Santa Marta: los delincuentes se atrincheraron

5. El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte pronóstico sobre el clima en Colombia: “A punto de comenzar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

tragediamuerteAntioquiaSEGOVIA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.