Un verdadero enigma rodea la muerte de tres jóvenes en Ciénaga, Magdalena: se llamaban David y presentaban signos de tortura

La trágica muerte de tres jóvenes en la población de Ciénaga, Magdalena, tiene a sus más de 130 mil habitantes absortos. Los tres fueron reportados como desaparecidos el viernes 26 de septiembre y sus cuerpos fueron apareciendo uno a uno, sembrando incertidumbre entre los lugareños.

Según dio a conocer el diario El Colombiano, el primero en ser identificado fue Aly David Suárez, de 21 años.

“Su cuerpo apareció en la quebrada La Aguja y estaba en avanzado estado de descomposición. Su familia logró reconocerlo por un tatuaje en el brazo”, indicó ese medio.

Posteriormente, fue encontrado el cadáver de su tocayo, Anderson David Torres, de 22 años.

Fue hallado en la Troncal de Oriente, a la altura de Loma de Picacho, y su muerte coincide en el tiempo con la de otro tocayo, Kevin David Burgos Rodríguez, de 21 años, quien también fue reportado como desaparecido el viernes y encontrado sin vida en inmediaciones de la misma quebrada en que fue abandonado el cadáver de Aly David.

Según lo que han dicho personas cercanas a los tres David a las autoridades, todos desaparecieron en circunstancias similares el viernes y desde ese momento comenzó su angustiosa búsqueda en Ciénaga, población ubicada a unos 30 minutos de Santa Marta.

Sin embargo, sus allegados también han dejado claro que los tres no se conocían, aunque compartían algunas similitudes que podrían ser coincidir.

Es más, no hay claridad sobre los móviles de los tres asesinatos.

Incluso, una de las pistas con las que cuentan las autoridades es que uno de los jóvenes fue visto por última vez cuando abordaba una moto cerca de su lugar de residencia, pero el conductor no era conocido en el barrio.

Los hechos ocurrieron en Ciénaga, Magdalena. | Foto: cortesía

Por ahora, lo que sí se tiene claro, es que la Policía y la Fiscalía están en indagaciones para esclarecer lo ocurrido con los tres David, establecer las causas de los asesinatos y si están relacionados para poder atrapar a los responsables.

En redes sociales, un usuario escribió: “No habrá consuelo para sus madres, familiares y amigos. La angustia incansable es hoy la noticia inesperada que derrumba corazones: Kevin David Burgos, Anderson David Torres y Aly David Suárez, vuelen alto”.