La diversidad turística de Colombia es inagotable y la posibilidad de visitar pueblos de gran belleza arquitectónica y natural está a la orden del día, pues los hay en todas las regiones del país, con características muy particulares.

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Algunos de ellos forman parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio y son muy especiales porque capturan la mirada de propios y foráneos, debido a características como su arquitectura, calles empedradas y plazas principales, lugares que son la viva voz de la memoria e historia de Colombia.

Uno de estos privilegiados es Ciénaga, en el departamento de Magdalena, situado a una hora de la ciudad de Santa Marta. De acuerdo con información del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), se trata de un lugar en el que aún se respiran aires coloniales y donde es posible observar hermosos paisajes fruto de su ubicación a los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la desembocadura del río Córdoba y de la exuberancia de la Ciénaga Grande.

Los datos históricos indican que en el pasado fue llamada ‘Aldea grande’, así como ‘Pueblo de la Ciénaga de Santa Marta’, según información de la Alcaldía Municipal.

Ciénaga, en el Magdalena, tiene mucho que brindarle a los viajeros en materia turística. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Ciénaga Magdalena

Riqueza colonial

En este destino caribeño, en donde la temperatura promedia los 32 grados centígrados, hay varios sitios que resultan de interés para los viajeros. Uno que se ha consolidado como lugar de referencia es El Templete, ícono representativo y de encuentro de sus moradores.

También están la Antigua Estación del Ferrocarril y la Capilla del Colegio Santa Teresa, así como varias mansiones de la época, como el Palacio Azul; la Casa Morelli, sede de la Casa de la Cultura; el antiguo Hotel Tobiexe, hoy Universidad de Ciénaga, y la Casa de los Balcones.

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Según el portal de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, en este destino los turistas se encuentran con gran variedad urbanística que aún hoy conserva su identidad.

Los colores presentes en su arquitectura se ven en fachadas, frisos, pilastras, columnas, marcos de puertas y ventanas, mientras que en su interior, se observan pisos con baldosines decorados, en generosos ambientes con infinidad de detalles como sus famosos calados.

Ciénaga destaca por la diversidad de construcciones de estilo colonial. Foto: Red Turística de Pueblos Patrimonio/API.

Otros sitios de interés

También está la hacienda Santa Cruz de Papare, otro destino que transporta a la época de la Colonia con su arquitectura. Fue una hacienda donde se sembraba azúcar y se producía alcohol para exportar. Actualmente, esas tierras se usan para cultivar banano de exportación.

A esto se suman playas del mar Caribe y la Costa Verde que conduce al lugar donde desemboca el Río Córdoba.

En Ciénaga es posible, además, navegar cerca de los manglares, hacer avistamiento de aves endémicas, conocer las siete poblaciones asentadas en sus alrededores y visitar los pueblos palafíticos: Trojas de Cataca, Buenavista y Nueva Venecia.