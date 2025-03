El nuevo rifirrafe entre Montealegre y Uribe que obligó a la juez a intervenir: “Usted es inocente”

“Para respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, siempre nos referimos a presuntas víctimas, como lo ha hecho el despacho en todas las actuaciones, pues uno de los derechos que tiene el señor procesado es la presunción de inocencia, que hasta este momento no ha sido derruida”.

Además, agregó: “Señor Uribe, su situación jurídica no va a ser resuelta ni por el doctor Montealegre ni por el doctor Cepeda ni por quienes lo tildan como condenado, sino que está en manos de una funcionaria pública que, en este evento, me correspondió adelantar su proceso y que estoy alejada completamente de cualquier interés de que se le denomine de esa manera. Usted, como se lo he indicado en todas las audiencias, es inocente y así lo será hasta el final del proceso”.