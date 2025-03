Exfiscal Hilda Niño confirmó reunión con Diego Cadena para alertar manipulación de testigos en el caso 12 apóstoles

“Yo sabía que ellos eran amigos y que el doctor Torres era una persona correcta, porque esto era una información bastante delicada; o sea, mandarle una razón a un señor que yo no conozco, de esa magnitud, decirle, venga, mire, es que yo sé de manipulaciones de su proceso y él siendo un expresidente, un senador, pues yo no quería que nadie fuera a utilizar mi nombre”, dijo la exfiscal durante la diligencia.

La exfiscal Niño dio detalles del encuentro: “Cuando yo lo veo, me sorprendo mucho y le digo, ‘doctor, ¿usted es el mismo que yo vi la vez pasada?’. Me dijo, sí, doctora, yo no sabía que era usted (...) Yo saqué el acta de colaboración a la visita, pero yo no le entregué nada a él, ni le dije nada. Simplemente, le dije, mire, doctor, yo tengo información y le tapo el resto, y le digo, mire, aquí en el primer punto está Carlos Fidel Villamil, manipulación de testigos del caso de los 12 apóstoles y de, ya no me acuerdo, Santiago Uribe y creo que también mencionaba a Álvaro Uribe”.