El regaño de Claudia López al registrador por problemas en página web de la entidad

Durante la noche del sábado 12 de marzo se reportaron las primeras fallas en la página web de la Registraduría. Usuarios en redes sociales manifestaron que no podían navegar dentro de la misma para consultar sus puestos de votación.

En la mañana del domingo 13 de marzo, día de las votaciones, las quejas se han mantenido y varias personas han denunciado que siguen sin poder consultar dónde tienen que votar. En ese sentido, algunas personalidades políticas también se han pronunciado.

En su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se dirigió al registrador nacional, Alexander Vega, para exigir que la entidad garantice a la ciudadanía su fácil y oportuno acceso a la información.

“La página InfoVotantes de la Registraduría está caída. Apreciado registrador, es su deber garantizarle a la ciudadanía fácil y oportuno acceso a la información de lugar de inscripción, puestos de votación, etc.”, escribió Claudia López.

Así mismo, exigió a la Registraduría cumplir esa garantía electoral y etiquetó a la Misión de Observación Electoral (MOE) para escalara la situación. Adicionalmente, la alcaldesa de Bogotá reportó que varias personas han informado que “la Registraduría cambió arbitrariamente sus puestos de votación”.

“No hay información ni física ni digital sobre puestos de votación porque InfoVotantes, que costó una millonada, sigue caída. La Registraduría está violando las garantías electorales más elementales”, agregó López.

Por su parte, la Registraduría respondió que “las listas de sufragantes (formularios E-10) están publicadas en la parte externa de los puestos de votación. En ellas se encuentra la información de la mesa donde el ciudadano puede votar. También se puede consultar en la app InfoVotantes, que actualmente está en funcionamiento”.

Así mismo, la Registraduría informó que, en conjunto con organismos de ciberseguridad del Estado, activó el plan de seguridad por “alto flujo inusitado contra la página de la entidad y la aplicación InfoVotantes”.

Al respecto, la MOE anotó que las fallas en la página web de la Registraduría y la aplicación en mención “han sido una constante en lo corrido de la jornada electoral”. Sin embargo, aclaró que “no tienen ninguna relación con el software de escrutinios”.

📢Las fallas en la pág @Registraduria y el app Infovotantes han sido una constante en lo corrido de la jornada electoral.

InfoVotantes ya esta funcionando

Sobre las 10:56 a. m., la Registraduría Nacional informó en su cuenta de Twitter que “se reestableció la aplicación Infovotantes”, de manera que los ciudadanos podrán consultar su puesto de votación desde dispositivos móviles. Sin embargo, algunos internautas han indicado que los problemas persisten y que tanto la aplicación como la página web de la entidad sigue caídas.

“No son hackers, pero es grave, la página de la Registraduría no estaba preparada para alto tráfico”

Ante la falla en la página de la Registraduría, SEMANA consultó qué era lo que estaba ocurriendo con la que puede ser la web más consultada el día de hoy en Colombia y su diagnóstico deja mucha preocupación.

Andrés Guzmán, experto en ciberseguridad de la firma forense Adalid, explicó que, “la página no está disponible. El análisis trata de hacer una conexión simultánea desde diferentes servidores y no es posible, se descarta de inmediato algún tipo de ataque hacker, pero lo que queda en evidencia es un problema de configuración, está mal configurada. Es decir, que la página no tiene el nivel de robustez que debería tener para un proceso como el que se está montando. Técnicamente no hay conexión con las bases de datos”.

Lo que dice el experto es un tema complejo, pues de ser cierta su tesis, esto no implica ni fraudes ni ataques hackers como se venía anticipando, pero lo que sí sería evidente es que la Registraduría, pese al gran presupuesto y a su responsabilidad con el proceso electoral, no habría hecho las previsiones necesarias.

“De acuerdo al análisis preliminar efectuado a la web, lo que parece es que no hay conexión entre la página y los servidores, la base de datos no está disponible, no sabemos dónde votar o si soy jurado de votación. Técnicamente es que los balanceadores de carga que se encargan técnicamente de balancear las visitas, no están bien, por eso se puede entrar al home y no se puede navegar. Es inexplicable en un proceso electoral que esto pase, debieron haber hecho pruebas de estrés y análisis previos para que esto no sucediera”, dijo el experto Andrés Guzmán.