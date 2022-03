“No son hackers, pero es grave, la página de la Registraduría no estaba preparada para alto tráfico”: experto

Era todo lo que no podía pasar. La Registraduría del Siglo XXI está fallando con la entrega de la información de los puestos de votación para los electores que hoy no se explican cómo, el día de las elecciones, la web de la entidad que debe llevar a cabo este proceso está caída. En principio se especuló que se trataba de una ataque hacker que había tumbado la página, pero no es así, el motivo de las fallas es porque la página no es lo suficientemente robusta para tolerar la cantidad de consultas que se están haciendo.

Ante la falla en la página de la Registraduría, SEMANA consultó qué era lo que estaba ocurriendo con la que puede ser la web más consultada el día de hoy en Colombia y su diagnóstico deja mucha preocupación.

Andrés Guzmán, experto en ciberseguridad de la firma forense Adalid, explicó que, “la página no está disponible. El análisis trata de hacer una conexión simultánea desde diferentes servidores y no es posible, se descarta de inmediato algún tipo de ataque hacker, pero lo que queda en evidencia es un problema de configuración, está mal configurada. Es decir que la página no tiene el nivel de robustez que debería tener para un proceso como el que se está montando. Técnicamente, no hay conexión con las bases de datos”.

Según el análisis la página no tenía la suficiente robustez para soportar las consultas de los ciudadanos. - Foto: Pantallazo Pantallazo del análisis ala web de la Registraduría.

Lo que dice el experto es un tema complejo, pues de ser cierta su tesis, esto no implica ni fraudes ni ataques hackers como se venía anticipando, pero lo que sí sería evidente es que la Registraduría, pese al gran presupuesto y a su responsabilidad con el proceso electoral, no habría hecho las previsiones necesarias.

“De acuerdo al análisis preliminar efectuado a la web, lo que parece es que no hay conexión entre la página y los servidores, la base de datos no está disponible, no sabemos dónde votar o si soy jurado de votación. Técnicamente es que los balanceadores de carga que se encargan de balancear las visitas, no están bien, por eso se puede entrar al home y no se puede navegar. Es inexplicable en un proceso electoral que esto pase, debieron haber hecho pruebas de estrés y análisis previos para que esto no sucediera”, dijo el experto Andrés Guzmán.

El pantallazo muestra que no hay conexión, todos los indicadores están en cero porque no hay disponible información, lo que evidencia un problema de configuración, para un proceso como este debería existir varios servidores con la información replicada, para que si uno falla los demás se suben, pero evidentemente no hay ningún tipo de conexión o plan de contingencia

SEMANA consultó a la Registraduría para que dieran las explicaciones de lo que estaba sucediendo y no hubo respuestas claras. Solo pusieron en su cuenta de Twitter que “la Registraduría Nacional y organismos de ciberseguridad del Estado activan plan de seguridad por alto flujo inusitado contra la página de la entidad y la aplicación InfoVotantes”.