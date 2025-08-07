Suscribirse

En imágenes: así se ven las marchas de este jueves en apoyo a Álvaro Uribe en las principales ciudades del país

Desde las 9 de la mañana cientos de colombianos se dieron cita en las principales plazas de sus ciudades para salir a marchar. En Bogotá, la lluvia caracterizó la jornada.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 4:34 p. m.
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En más de 25 ciudades del país los colombianos se dieron cita para salir a marchar a favor de la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien la semana pasada fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por la jueza 44 del circuito de Bogotá.

Al exmandatario se le indilgaron los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Estas son algunas imágenes que ha dejado la jornada en el país.

Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bucaramanga
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bucaramanga. | Foto: SEMANA

Mientras la lluvia hace de las suyas, en la capital del país los ciudadanos se siguen congregando en la Plaza de Bolívar, que fue escogido como el punto final para la gran concentración.

Con pancartas, banderas, pitos y arengas, militantes del Centro Democráticos y ciudadanos afines a la derecha del país han marchado y llegado al punto de encuentro para alzar la voz frente a los que ellos consideraron un fallo injusto.

Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá, Plaza de Bolívar
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá, Plaza de Bolívar. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá, plaza de Bolívar.
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá, Plaza de Bolívar. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por su lado, en Medellín, la ciudadanía se ha movilizado de forma masiva. Hasta el momento, es la marcha más grande en todo el país. Allí está el hijo del expresidente Álvaro Uribe, Jerónimo Uribe, quien en días pasados ha protagonizado varios choques con el presidente Gustavo Petro por los constantes ataques y opiniones frente al proceso judicial que enfrenta el expresidente.

Jerónimo Uribe en la marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe
Jerónimo Uribe en la marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe. | Foto: Cortesia
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Medellín
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Medellín. | Foto: Cortesia

En Cali se configuró otro epicentro de las movilizaciones y también se registraron grandes concentraciones en la plaza pública. Allí también hicieron presencia varios políticos militantes del Centro Democrático.

Multitud en marchas a favor de Álvaro Uribe en Cali.
Multitud en marchas a favor de Álvaro Uribe en Cali. | Foto: Jorge Orozco / El País
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Cali
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Cali. | Foto: Bernardo Peña / El País

Otro que se vio muy activo en las marchas de Bogotá fue el representante a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, quien se movilizó para rechazar lo que él considera como los malos manejos que el presidente Petro le ha dado al país.

“Estamos esperando a miles de ciudadanos de Bogotá inconformes con la condena contra el expresidente Uribe. Hoy se cumplen dos meses desde el atentado contra el senador Miguel Uribe. La oposición, perseguida; el país, abandonado; el orden público, descontrolado; (...) es decir, hay muchos motivos para salir a marchar hoy”, señaló el representante.

Cientos de ciudadanos se concentran a esta hora en Bogotá y Medellín para respaldar al expresidente Álvaro Uribe, en medio del proceso penal que enfrenta por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en que ya hay una condena de 12 años en primera instancia y se espera un nuevo concepto del Tribunal Superior de Bogotá.

Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá, Plaza de Bolívar
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá, Plaza de Bolívar. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

