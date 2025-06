7:30 a.m

- Neurólogo explica la situación de Miguel Uribe

“Decirle milagro me parece adecuado, pero hay respuestas favorables en paciente con condición crítica, no solamente el caso del paciente que me menciona, sino muchos pacientes. A veces hay pacientes que llegan en condiciones muy lamentables y por una cosa que uno no puede explicar médicamente, comienzan después de un período de resucitación de 72 horas a mejorar”, dice.