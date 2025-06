Precandidatos presidenciales y congresistas organizan marcha del silencio este domingo, en rechazo al atentado contra Miguel Uribe Turbay

La precandida presidencial Vicky Dávila dijo: “A los criminales les decimos basta . Este domingo, sin importar la ideología, el partido político, vamos todos a la calle por Miguel, por la libertad, por la democracia, por la verdad, con valentía. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”.

Por su parte, la precandidata Paloma Valencia destacó: “En Bogotá, a las 9:00 de la mañana en el Parque Nacional, estaremos informando en todas las regiones del país porque Colombia no se rinde y no se arodilla, basta ya a los violentos. Viva la vida de Miguel Uribe Turbay y de todos los colombianos. No al terrorismo”.