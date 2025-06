“Estoy muy preocupada”: Vicky Dávila alerta por seguridad de precandidatos presidenciales e informa que no le han reforzado su esquema

En entrevista con el periodista Gustavo Gómez, en Caracol Radio, Dávila manifestó: “ La situación de seguridad es muy compleja . Yo creo que no hay que personalizarlo, no es por mí, creo que así estamos todos los aspirantes presidenciales en medio de una situación muy angustiosa, con todas estas informaciones que se han conocido”.

Aunque el presidente Gustavo Petro ordenó este lunes 9 de junio que su esquema de seguridad fuera reforzado de manera inmediata ante el inminente riesgo, ella reconoció que no ha habido cambios en el mismo: “Para decirle la verdad, a esta hora no hay ningún refuerzo de la seguridad, por lo menos en mi caso. Yo no he recibido nada. Es como si no hubiera pasado nada”.