¿Se desinflará el voto en blanco?

El resultado de las elecciones del 27 de mayo dejó sin salida a muchos. La decisión de elegir entre la derecha o la izquierda tiene en aprietos a más de 7,5 millones de colombianos que no votaron ni por Iván Duque, ni por Gustavo Petro. En ese escenario, la lucha por ganar el centro es hoy el mayor pulso de esta contienda. Las últimas semanas, sin embargo, a esa puja llegó otro competidor insospechado: el voto en blanco.

En los últimos días, existía la percepción de que el voto en blanco estaba tomando fuerza de tornado. La encuesta de Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y SEMANA deja ver que ese fenómeno puede no tener el peso que se vive en las redes sociales. Frente a la pregunta de por quien votaría el próximo 17 de junio, los resultados son los siguientes:

Iván Duque: 57.2 por ciento

Gustavo Petro: 37.3 por ciento

Voto de blanco: 5 porciento



A diferencia de lo que se podría pensar, el voto en blanco no solo no ha crecido sino que en la encuesta Invamer ha disminuido. Desde septiembre del año pasado hasta enero de este año, cuando la baraja de candidatos no se había completado aún, esa opción varió del 10 al 7,2 por ciento. En la última medición, antes de la primera vuelta de mayo, la cifra fue de 3,1 por ciento.

El número de colombianos que quiere votar en blanco aumenta o disminuye dependiendo la región del país. En la costa caribe, por ejemplo, la opción es casi inexistente con el 0.6 por ciento. Allí barre Duque (62,8 por ciento frente a 36,5 por ciento de Petro). Por el contrario, en el sur occidente del país, el blanco alcanza 13 por ciento, mientras Petro gana con el 49.8 por ciento, seguido de Duque con el 37,2.

La encuesta también deja ver que más mujeres le apuntarían a esta opción (7,6 por ciento frente a 3,5 por ciento). Y más en el grupo de personas entre los 45 y 55 años (8.7 por ciento). En los más jóvenes la cifra está con el promedio (5.3%), así como en los más adultos (5.1%).



Una opción distinta

En Colombia, pocas veces el voto en blanco ha logrado tener una presencia tan significativa en las elecciones como en la actualidad. La diferencia tan abismal que existe entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta ha hecho que quienes no quieren apostarle a ningún extremo se sientan identificados con esta vía.

El primero que se lanzó en esa dirección fue el fenómeno electoral de estas elecciones, Sergio Fajardo. "En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para Colombia: un país unido en medio de las diferencias que lo enriquecen, un país que le da la espalda a la política tradicional para poder luchar en serio contra la corrupción, una sociedad que respeta los acuerdos de paz, una política que no diga cualquier cosa con tal de ganar", escribió.

"Quienes votaron por nosotros son ciudadanos libres, serenos, atentos, pensantes, críticos. No siguen simplemente órdenes. Para nosotros el voto no es una obligación, es una convicción", escribió Fajardo a sus votantes. Foto: Diana Rey / SEMANA

Horas después, se sumó Humberto de la Calle. El ex jefe negociador se apartó de la decisión del Partido Liberal que adhirió a la campaña de Iván Duque. "El Partido Liberal ha tomado otro camino. Es una decisión que no me compromete. Además, no es sorpresa alguna para este partido. Siempre sostuve que las posturas del Centro Democrático frente a la paz eran incompatibles con mis ideas", aseguró en la carta pública en la que anunció su decisión. En ese mismo combo están hoy voces muy representativas como el senador Jorge Robledo, el escritor Héctor Abad y el caricaturista Vladdo.

Gustavo Petro ha dicho en reiteradas ocasiones que "votar en blanco es apoyar a Uribe", dando a entender que estos votos no le sumarán a Duque -que logró más de siete millones y medio- pero tampoco a él, quien es el que más los necesita para poder ganar en segunda vuelta y aumentar su caudal electoral de cuatro millones ochocientos votantes.

Con ese argumento, en las redes sociales centenares de personas de centro que anuncian su voto en blanco son tildados de “tibios” o de “complices”. La encuesta Invamer dejaría ver que su peso no sería tan determinante como se ha creido hasta ahora.

Encuesta Segunda Vuelta by Semana on Scribd