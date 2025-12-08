Clima
Sacar o no paraguas este 8 de diciembre. El pronóstico del clima por localidades de Bogotá, según Idiger
Muchos viajeros están regresando por tierra a la ciudad y los que no salieron aún quieren disfrutar del día festivo. Esto pasará con el clima.
Suele suceder: las personas dejan el paraguas en casa porque ven el sol en la ciudad y luego las sorprende el aguacero en plena calle. Por eso es clave tener en cuenta lo que dicen los expertos sobre lo que pasará con el clima este lunes 8 de diciembre, cuando aún continúa la operación retorno de los miles de viajeros que salieron a disfrutar del puente de la Inmaculada Concepción, el último de tres días que tendrá este 2025.
Según el reporte más reciente del Idiger (Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Bogotá), durante la tarde de este lunes festivo se estima que el cielo estará entre parcial y mayormente nublado. De hecho, hay una alta probabilidad de lluvias, aunque serían ligeras a moderadas, similar a lo ocurrido el 7 de diciembre, Día de las Velitas.
¿En qué zonas?
Las lluvias ligeras o moderadas se presentarán principalmente en el costado oriental y norte de la ciudad. Las localidades más afectadas serían Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme. Para el resto de Bogotá se prevé tiempo seco, según el pronóstico del Idiger.
Pronóstico para este lunes festivo🤩 en Bogotá. ¡Conoce cómo estará el clima para hoy! 🌦️☁️🌤️ pic.twitter.com/3tLdUimeOp— IDIGER (@IDIGER) December 8, 2025
¿Y en la noche?
Si estaba pensando en salir a algún plan nocturno, esta puede ser la oportunidad. De acuerdo con las estimaciones del Idiger, y con base en las señales actuales del comportamiento del clima, durante la noche se espera predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad. De tal manera que el clima será propicio para los recorridos en la capital del país en la que ya está encendida la Navidad luego de la realización de la noche de velitas, que oficialmente da apertura a las celebraciones de fin de año.