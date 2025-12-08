Sacar o no paraguas este 8 de diciembre. El pronóstico del clima por localidades de Bogotá, según Idiger

Suele suceder: las personas dejan el paraguas en casa porque ven el sol en la ciudad y luego las sorprende el aguacero en plena calle. Por eso es clave tener en cuenta lo que dicen los expertos sobre lo que pasará con el clima este lunes 8 de diciembre, cuando aún continúa la operación retorno de los miles de viajeros que salieron a disfrutar del puente de la Inmaculada Concepción, el último de tres días que tendrá este 2025.

Según el reporte más reciente del Idiger (Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Bogotá), durante la tarde de este lunes festivo se estima que el cielo estará entre parcial y mayormente nublado. De hecho, hay una alta probabilidad de lluvias, aunque serían ligeras a moderadas, similar a lo ocurrido el 7 de diciembre, Día de las Velitas.

Clima en Bogotá | Foto: Getty Images

¿En qué zonas?

Las lluvias ligeras o moderadas se presentarán principalmente en el costado oriental y norte de la ciudad. Las localidades más afectadas serían Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme. Para el resto de Bogotá se prevé tiempo seco, según el pronóstico del Idiger.

Pronóstico para este lunes festivo🤩 en Bogotá. ¡Conoce cómo estará el clima para hoy! 🌦️☁️🌤️ pic.twitter.com/3tLdUimeOp — IDIGER (@IDIGER) December 8, 2025

¿Y en la noche?