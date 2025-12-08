Suscribirse

Clima

Sacar o no paraguas este 8 de diciembre. El pronóstico del clima por localidades de Bogotá, según Idiger

Muchos viajeros están regresando por tierra a la ciudad y los que no salieron aún quieren disfrutar del día festivo. Esto pasará con el clima.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
8 de diciembre de 2025, 4:31 p. m.
Según los pronósticos del tiempo, se espera un promedio de 15 a 22 días de lluvia en Cali, así que el uso del paraguas es fundamental. Foto Jorge Orozco / El País.
Paraguas obligatorio en algunas zonas de Bogotá | Foto: Jorge Orozco

Suele suceder: las personas dejan el paraguas en casa porque ven el sol en la ciudad y luego las sorprende el aguacero en plena calle. Por eso es clave tener en cuenta lo que dicen los expertos sobre lo que pasará con el clima este lunes 8 de diciembre, cuando aún continúa la operación retorno de los miles de viajeros que salieron a disfrutar del puente de la Inmaculada Concepción, el último de tres días que tendrá este 2025.

Según el reporte más reciente del Idiger (Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Bogotá), durante la tarde de este lunes festivo se estima que el cielo estará entre parcial y mayormente nublado. De hecho, hay una alta probabilidad de lluvias, aunque serían ligeras a moderadas, similar a lo ocurrido el 7 de diciembre, Día de las Velitas.

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Clima en Bogotá | Foto: Getty Images

¿En qué zonas?

Las lluvias ligeras o moderadas se presentarán principalmente en el costado oriental y norte de la ciudad. Las localidades más afectadas serían Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme. Para el resto de Bogotá se prevé tiempo seco, según el pronóstico del Idiger.

¿Y en la noche?

Si estaba pensando en salir a algún plan nocturno, esta puede ser la oportunidad. De acuerdo con las estimaciones del Idiger, y con base en las señales actuales del comportamiento del clima, durante la noche se espera predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad. De tal manera que el clima será propicio para los recorridos en la capital del país en la que ya está encendida la Navidad luego de la realización de la noche de velitas, que oficialmente da apertura a las celebraciones de fin de año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Impresionantes imágenes de la erupción de un volcán en Estados Unidos: la lava alcanzó los 30 metros

2. Aliados europeos expresan respaldo a Volodímir Zelenski en Londres tras las críticas lanzadas por Donald Trump

3. Nueva ley en Nueva York promete un respiro fiscal histórico para miles de adultos mayores

4. Sacar o no paraguas este 8 de diciembre. El pronóstico del clima por localidades de Bogotá, según Idiger

5. Real Madrid recibió baldado de agua fría, horas después de perder con el Celta y antes de enfrentar al Manchester City

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Clima en BogotáInviernoLluvias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.