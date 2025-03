Enrique Pardo Hasche, testigo en el juicio del expresidente Uribe, asegura que fue amenazado por dos fiscales

Recordó que hace pocos días fue citado para hablar de la declaración que iba a rendir. “La semana pasada o la semana anterior, la Fiscalía me citó para darme una serie de instrucciones sobre cómo se realizaría la audiencia de hoy. Me dijeron más o menos qué tipo de preguntas me iban a hacer y más o menos qué respuestas debería dar”.

“Yo les pregunté si la señora fiscal no estaba presente. Había dos fiscales. Yo les pregunté qué sucedería si yo no asistía. Y me dijeron que sería traído a la fuerza. Esa es la razón por la cual estoy yo aquí hoy, no por mi voluntad”, enfatizó.