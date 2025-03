“Ella nunca me dijo nada”. De esta forma, el abogado Héctor Romero Agudelo recordó la conversación que tuvo en febrero de 2018 con Deyanira Gómez sobre el ingreso de los famosos relojes con cámara a la cárcel La Picota, de Bogotá.

“Ella también afirmó que le había entregado el reloj explicándole que era una grabadora y cómo se activaba, para que usted se lo explicara a Juan Guillermo Monsalve Pineda. ¿Eso ocurrió así, entonces, como dice Deyanira Gómez Sarmiento?“, preguntó Granados. Frente a esto, el testigo indicó claramente: ”No, no es cierto, ella no me explicó nada”.