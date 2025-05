“Eso fue un malentendido”: defensa de Andrés Calle aseguró que no hubo intento de fuga

Al medio día del miércoles 7 de mayo, se conoció que la Corte Suprema de Justicia dictó una medida de aseguramiento en contra de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, e Iván Name, expresidente del Senado. Los dos implicados en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Name fue capturado en el parqueadero del edificio donde vive, en el norte de Bogotá. Estaba en su apartamento cuando los investigadores de la Dijín llegaron a notificarlo de la orden de captura en su contra. Los agentes le leyeron los derechos del capturado y de manera inmediata fue trasladado a las celdas de la Dijín.

Los mismos policías recibieron la orden de llegar al edificio donde vive Andrés Calle , en el centro de Bogotá, pero no lo encontraron. Ni siquiera su esquema de seguridad sabía de su paradero. Fue hasta bien entrada la noche que, en compañía de su abogado, llegó al búnker de la Fiscalía para entregarse.

“Eso fue un malentendido, fueron rumores que se quedaron en eso, solo rumores. El señor Andrés ha tenido y lo tendrá un respeto por la justicia, por las instituciones y, por supuesto, por la honorable Corte Suprema de Justicia. Él no tuvo la intención de no cumplir la orden (….) En medio de todo esto, entenderán el desplazamiento, las horas, no conocíamos la decisión, pues fueron cuestiones de minutos”, explicó el abogado.