Este fue el mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez a los cuatro precandidatos presidenciales del Centro Democrático

El exmandatario espera que a finales de septiembre se conozca el nombre del candidato oficial de esa colectividad política.

Redacción Semana
17 de agosto de 2025, 7:45 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez en el complejo judicial de Paloquemao.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un importante anuncio frente a los precandidatos del Centro Democrático. | Foto: Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue enfático en señalar que todo el Centro Democrático debe unirse para alcanzar el triunfo en las elecciones que se adelantarán en 2026.

Este domingo, 17 de agosto, en un foro con los cuatro precandidatos presidenciales avalados, el exmandatario hizo un llamado a la unidad de ideas y la búsqueda de bases políticas.

“Nosotros necesitamos que se ganen las elecciones y que Colombia gane. Ya lo dije, si ganamos las elecciones y Colombia pierde, es muy grave. Eso no se puede repetir”, manifestó el expresidente.

Por esto, les preguntó a los cuatro precandidatos presidenciales del Centro Democrático (Paloma Valencia, Andrés Guerra, Paola Holguín y María Fernanda Cabal) cuál sería su primera acción de ser electos presidentes.

“¿Qué harían los candidatos en el momento de ser elegidos en las primeras 16 horas?“, cuestionó el exmandatario, quien lideró el foro junto al presidente de la colectividad, Gabriel Vallejo.

El expresidente aseguró que espera que en el mes de septiembre culmine el trámite para que se escoja al candidato único de la colectividad de cara a las elecciones presidenciales.

Por esto, los invitó a reunirse en los próximos días con Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto tras sufrir un atentado sicarial cuando se encontraba en un evento político en el occidente de Bogotá.

“Para tener el candidato único del partido, yo le quiero pedir que hablen con el doctor Miguel Uribe Londoño. Entonces que el partido vaya con los cuatro precandidatos actuales o con alguien más que serían cinco, pero surgido del seno del partido”, detalló.

El exmandatario insistió en que primero se debe escoger al candidato oficial para luego avanzar en la posibilidad de una coalición con otras fuerzas políticas.

“El país y ustedes mismos precandidatos han venido hablando de la necesidad de una gran coalición democrática. A mí me parece que es fundamental. Una cosa son los coaligados y otra cosa son nuestros candidatos. Lo primero es tener el candidato único del partido”, precisó.

Uribe reiteró además su tesis de un Gobierno de tránsito para el 2026, que ha defendido en las últimas semanas.

“Yo he dicho ‘de tránsito’ porque un Gobierno no va a alcanzar a recuperar todo el daño que le han hecho a Colombia en este gobierno actual. Entonces, las coaliciones tienen que ser de cara a al pueblo colombiano. Lo venimos diciendo desde ese momento. Y quiero referir algunos aspectos”, aclaró el expresidente.

Finalmente, aclaró que por ahora el partido no debe cerrarse a escuchar propuestas ni a reunirse con otros precandidatos presidenciales o dirigentes políticos.

