Esto es lo que se sabe del crimen de Gabriela Trejos, hija del expresidente de la Cámara de Comercio de Buga, Valle del Cauca

Hay conmoción en Buga, Valle del Cauca, tras el asesinato de la joven de 23 años, Gabriela Trejos, quien era la hija del expresidente de la Cámara de Comercio de dicho municipio.

El crimen se registró el pasado 15 de septiembre sobre la 1:50 a. m., cuando la víctima salió de una fiesta en la que compartió con unos amigos en una zona comercial de Buga.

Sin embargo, todo parece indicar que este ataque sicarial no iba dirigido contra Gabriel, sino, al parecer, el ataque era para un amigo con el que ella se encontraba caminando por las calles del barrio La Merced.

Las autoridades manejan esta principal hipótesis como una confusión debido a que al momento que ocurrió el tiroteo la joven estaba muy cerca del objetivo que sería un hombre.

El violento crimen quedó registrado en video. | Foto: Redes sociales

“Al parecer esta acción no iba dirigida contra la víctima, sino en contra del hombre que la estaba acompañando, que en medio del ataque resultó con lesiones muy pequeñas”, detalló en su momento el teniente coronel Rubén Darío Gaitán, comandante del distrito de Policía de Buga.

De acuerdo con El Tiempo, el acompañante de Gabriela sería un sujeto que es conocido como el Gordo, quien tendría una anotación judicial, por lo que está siendo investigado debido a que el atentado habría sido en su contra.

“Se dispuso un grupo especial de investigación para avanzar en la recolección de pruebas y testimonios que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales del homicidio”, agregó Gaitán.

Gabriela Trejos es la joven asesinada en Buga. | Foto: Redes sociales

Por su parte, Marcos Trejos, padre de Gabriela, quien estudiaba Trabajo Social en una universidad de Cali, se pronunció tras el crimen de su hija y la recordó como “la persona más maravillosa del mundo. Buena amiga, se destacaba por tener una personalidad arrolladora y así lo he sentido en estos instantes”.

Así mismo, la Cámara de Comercio de Buga también emitió un comunicado lamentando el asesinato de la hija del expresidente de la junta directiva.