Así fue el momento exacto del asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca

La noche del martes 9 de septiembre, José Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado por un sicario mientras veía el partido de la Selección Colombia, justo al frente de la Alcaldía.

En una cámara de seguridad del establecimiento comercial donde se encontraba quedó grabado el momento exacto del crimen. La Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo hecho violento, que altera el orden público en esta zona de Colombia.

Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se pronunciaron tras el asesinato del funcionario, a quien calificaron como un líder social.

“José Dorian Jiménez Salazar era un líder social y político del Partido Conservador, concejal de Pradera durante el periodo 2020-2023 y, en la actualidad, se desempeñaba como secretario de Gobierno de la Alcaldía municipal. Se destacó por su labor en el municipio y por su lucha en favor de las mejoras territoriales de su comunidad”, explicaron.

Frente a lo ocurrido, Indepaz entregó detalles de cómo fue el ataque que generó terror entre las personas que se departían en el lugar mientras jugaba la Selección Colombia ante Venezuela.

“José se encontraba en un establecimiento público, cerca a la Alcaldía de Pradera, viendo el partido de la Selección Colombia, cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon en su contra, causándole la muerte de inmediato. En el hecho también resultaron heridos su asistente personal y un ciudadano, quienes fueron trasladados a centros asistenciales”, precisaron.

Asimismo, dieron a conocer que en la zona delinque el frente Adán Izquierdo del Bloque Central Isaías Pardo, frente Dagoberto Ramos, frente 57 Yair Bermúdez y bandas criminales de carácter local.

Entre tanto, desde la Policía Nacional, anunciaron que hay una recompensa de hasta $ 100 millones por los responsables de este asesinato.

“Ante este lamentable hecho, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realiza operativos de inteligencia e investigación criminal en toda la jurisdicción para la ubicación y captura de los responsables. Por estos hechos, la Gobernación del Valle ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos”, dijo la Policía en un comunicado.