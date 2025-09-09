Asesinan a José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera, Valle

El secretario de Gobierno de Pradera, Valle, José Dorien Jiménez Salazar, fue asesinado este martes, 9 de septiembre, cuando veía el partido de la Selección Colombia vs. Venezuela, en un establecimiento cercano a la Alcaldía municipal.

Delincuentes le dispararon en varias ocasiones ante decenas de personas que en pleno centro de ese municipio disfrutaban de la jornada de eliminatoria al Mundial de fútbol 2026.

“Hacemos el llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones y se dé con los responsables del ataque violento”, dijo en X Giovani Yule, el director de la Unidad de Restitución de Tierras.

Hacemos el llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones y se dé con los responsables del ataque violento contra José Dorian Jiménez Salazar, secretario de Gobierno del municipio de Pradera, Valle. Un hombre que nos abrió las puertas de su municipio… — Giovani Yule (@GiovaniYule) September 10, 2025

“Un hombre que nos abrió las puertas de su municipio para trabajar de manera articulada en el bienestar de las comunidades. Rechazamos de manera categórica estos hechos de violencia que atentan contra la vida y la dignidad”, añadió.

“Desde su territorio expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus allegados y con la comunidad de Pradera. La vida es sagrada y debe ser respetada siempre”, agregó Yule.

José Dorien Jiménez Salazar era abogado, especialista en desarrollo humano y organizacional. Asumió el cargo de Secretario de Gobierno del municipio de Pradera en enero.

Tras conocerse sobre el atentado contra el funcionario, algunas personalidades de la política vallecaucana reaccionaron.

Uno de ellos, Roberto, el Chontico’, Ortiz, empresario, excandidato a la Alcaldía de Cali y excongresista.

“Ante esta situación, el Gobierno Nacional debe considerar con urgencia la creación de una sede del Ministerio de Defensa en el Valle del Cauca para fortalecer la seguridad y proteger a la población”, dijo.

También se pronunció el representante a la Cámara Duvalier Sánchez.

“Hace unos minutos, José Dorian Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera sufrió un atentado en el parque principal del municipio. Los criminales vuelven a actuar sin ningún reparo en un hecho cobarde y gravísimo que rechazamos categóricamente. Reiteramos el llamado enfático al gobierno local, a la gobernación del Valle y al Ministerio de Defensa, los esfuerzos están siendo insuficientes y deben actuar de inmediato: proteger la vida no puede seguir siendo una promesa incumplida", manifestó.

Jonhy Acosta, diputado del Valle por el Pacto Histórico, también lamentó lo ocurrido.

“La horrorosa violencia hoy nos arrebata la vida del Secretario de Gobierno de Pradera. Mi abrazo solidario para con su familia y colegas y mi rechazo a este criminal acto", expresó.

El funcionario fue remitido a un centro de salud donde se confirmó su fallecimiento, a esta hora las autoridades adelantan todas las diligencias en el marco de los actos urgentes de ley en este lamentable hecho. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales