Explosión de una granada en una casa de Cali ocurrió tras atentado en medio de una fiesta de cumpleaños

Las autoridades de Cali revelaron nuevos detalles del atentado ocurrido en una casa del sector de La Unión, en Vivienda Popular, la noche del lunes.

El inmueble afectado por la explosión se ubica frente al Colegio Cristo Maestro, de la comuna 16.

Allí, según el diario El País, un grupo de personas departía en la celebración de un cumpleaños.

En el momento en que sonaban los mariachis, según contaron testigos al diario caleño, los asistentes vivieron momentos de pánico por la explosión.

Autoridades atienden emergencia por explosión de una granada en el barrio Vivienda Popular, en Cali. | Foto: Tomado de video

Las versiones que investigan las autoridades señalan que dos hombres que iban en moto, pasaron por el sitio y arrojaron el artefacto explosivo.

Dos personas que estaban en la fiesta sufrieron heridas, confirmó la Alcaldía de Cali.

Desde la Secretaría de Seguridad Distrital aseguraron que “se descarta que sea un ataque a la Fuerza Pública o contra una instalación pública”.

#AEstaHora Desde la Alcaldía de Cali nos permitimos informar a la comunidad que, esta noche, tras un ataque a una casa en el barrio Unión de Vivienda Popular, oriente de Cali, dos personas resultaron heridas y reciben atención médica. La situación se encuentra bajo control. pic.twitter.com/7wedvoMHtB — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) September 9, 2025

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia coordinan las investigaciones desde el punto para determinar las causas de este ataque.

Por su parte, el brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, habló sobre lo ocurrido.

“De inmediato, varias unidades nos trasladamos al lugar de los hechos y ya estamos adelantando los actos investigativos, y la inspección al lugar de los hechos para determinar las circunstancias en que se produjo esta situación”, dijo el oficial.

Las autoridades también descartaron que la institución educativa y la iglesia que están en la zona hayan sufrido daños.

El atentado llevó a los caleños a recordar el ataque con un carrobomba en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez.

Legalizan captura de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntos responsables en el atentado en Cali. | Foto: Fiscalía

Este ocurrió el 11 de agosto, cuando dos hombres detonaron un camión cargado con cilindros: siete personas murieron y al menos 70 resultaron heridas.

La onda explosiva causó daños en la zona, los cuales serán reparados.

“El lunes 15, reabriremos la vía y redoblaremos la vigilancia en ese punto para garantizar la seguridad de todos los vecinos”, aseguró el alcalde Alejandro Eder.

En ese sentido, anunció también la creación de un Comité Interinstitucional de Inteligencia para tratar de contrarrestar a los ataques de los delincuentes.