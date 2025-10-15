Estos son los disidentes responsables de atacar con explosivos la casa del alcalde de Calamar, Guaviare

SEMANA conoció mediante fuentes de la inteligencia militar que el ataque contra la vivienda de Farid Camilo Castaño García, alcalde de Calamar, Guaviare, habría sido ordenado y coordinado por Diego Horacio Tarache, alias Korea o Kin Yun, quien es señalado como el cabecilla principal de la Estructura Primera Armando Ríos de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco.

El documento reservado del Ejército Nacional al que accedió esta revista da cuenta de que esta estructura tiene 244 integrantes que se dividen en el componente armado y las redes de apoyo al terrorismo que delinquen desde la zona urbana.

Alias Korea de las disidencias de las FARC. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Alias Korea es un exguerrillero de las FARC que retomó las armas tras el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Bajo su mando están estos criminales que manejaron los drones y consiguieron los explosivos para los graves ataques terroristas.

Alias Gerson Ramírez, identificado como segundo cabecilla.

Wainer Javier Valencia Malava, alias Cuadrado, tercer cabecilla, ideólogo y financiero.

Lina Moreno, alias Yésica la Morocha, encargada de la cuarta comisión.

William Suárez Cruz, alias Arbey o el Indio, líder de la quinta comisión

Alias Johana Ríos o la Makusa, quien coordinaría el centro de entrenamiento ilegal en la zona selvática.

Disidentes que delinquen en Guaviare. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Estos criminales delinquen en zonas como Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, donde atacan a la Fuerza Pública y a la misma población civil.

Y es que este miércoles, 15 de octubre, se conoció un video del mandatario de Calamar, Guaviare, en el que se le ve bastante conmovido contando cómo los terroristas por poco asesinan a su mamá y a su hermano con un ataque con drones cargados con explosivos.

“Atentaron contra mi casa, contra mi familia, mi mamá, mi hermano, contra doña Nidia, la señora que nos ayuda en la casa. Tristemente, mataron a mi mascota y casi matan a mi familia”, informó Castaño.

El duro llamado al presidente Petro por parte de Farid Castaño, alcalde de Calamar, Guaviare, tras ataque de las disidencias de Mordisco, en su vivienda: “Casi matan a mi familia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UourccK0km — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2025

La mujer que colabora en la casa del alcalde recibe atención médica en San José del Guaviare por las lesiones que sufrió.

“El día de ayer, casi muere mi hermano y casi muere la empleada. La señora que nos ayuda en la casa está hospitalizada en San José. Gracias a Dios, no murió. Es madre de cuatro niños y es una persona humilde que se levanta todos los días a trabajar y no está metida en este conflicto”, detalló.

Vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, tras ataque con explosivos. | Foto: La Hora de La Verdad

El mandatario calamarense le pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que atienda esta grave crisis de orden público que hoy sacude la zona, pero también otros territorios del país.