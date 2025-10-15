Suscribirse

Estos son los disidentes responsables de atacar con explosivos la casa del alcalde de Calamar, Guaviare

SEMANA conoció cómo está organizada esta estructura que recibe órdenes directas de alias Iván Mordisco. Instalaciones de la Policía y el Ejército también fueron atacadas.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

15 de octubre de 2025, 9:10 p. m.
Disidencias de las FARC. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA conoció mediante fuentes de la inteligencia militar que el ataque contra la vivienda de Farid Camilo Castaño García, alcalde de Calamar, Guaviare, habría sido ordenado y coordinado por Diego Horacio Tarache, alias Korea o Kin Yun, quien es señalado como el cabecilla principal de la Estructura Primera Armando Ríos de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco.

El documento reservado del Ejército Nacional al que accedió esta revista da cuenta de que esta estructura tiene 244 integrantes que se dividen en el componente armado y las redes de apoyo al terrorismo que delinquen desde la zona urbana.

Alias Korea de las disidencias de las Farc.
Alias Korea de las disidencias de las FARC. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Alias Korea es un exguerrillero de las FARC que retomó las armas tras el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Bajo su mando están estos criminales que manejaron los drones y consiguieron los explosivos para los graves ataques terroristas.

  • Alias Gerson Ramírez, identificado como segundo cabecilla.
  • Wainer Javier Valencia Malava, alias Cuadrado, tercer cabecilla, ideólogo y financiero.
  • Lina Moreno, alias Yésica la Morocha, encargada de la cuarta comisión.
  • William Suárez Cruz, alias Arbey o el Indio, líder de la quinta comisión
  • Alias Johana Ríos o la Makusa, quien coordinaría el centro de entrenamiento ilegal en la zona selvática.
Disidentes que delinquen en Guaviare.
Disidentes que delinquen en Guaviare. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Estos criminales delinquen en zonas como Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, donde atacan a la Fuerza Pública y a la misma población civil.

Contexto: El aterrador relato del alcalde de Calamar, Guaviare, tras ataque con explosivos en su casa: “Casi matan a mi familia”

Y es que este miércoles, 15 de octubre, se conoció un video del mandatario de Calamar, Guaviare, en el que se le ve bastante conmovido contando cómo los terroristas por poco asesinan a su mamá y a su hermano con un ataque con drones cargados con explosivos.

“Atentaron contra mi casa, contra mi familia, mi mamá, mi hermano, contra doña Nidia, la señora que nos ayuda en la casa. Tristemente, mataron a mi mascota y casi matan a mi familia”, informó Castaño.

La mujer que colabora en la casa del alcalde recibe atención médica en San José del Guaviare por las lesiones que sufrió.

“El día de ayer, casi muere mi hermano y casi muere la empleada. La señora que nos ayuda en la casa está hospitalizada en San José. Gracias a Dios, no murió. Es madre de cuatro niños y es una persona humilde que se levanta todos los días a trabajar y no está metida en este conflicto”, detalló.

Contexto: Terror en Guaviare: disidencias atacan casa del alcalde de Calamar e instalaciones del Ejército y la Policía
Vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, tras ataque con explosivos.
Vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, tras ataque con explosivos. | Foto: La Hora de La Verdad

El mandatario calamarense le pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que atienda esta grave crisis de orden público que hoy sacude la zona, pero también otros territorios del país.

“Le pido al señor presidente Gustavo Petro que mire, que ponga sus ojos en el territorio, que así como en algún momento él reclamaba por personas que militaban en su partido, por la situación propia que él vivió como senador, pues que se acuerde de los guaviarenses del país. Y, por supuesto, que mire qué es lo que está sucediendo en los territorios. Que nos ayude y que busquemos la manera de salir adelante. Vamos a salir adelante en el nombre de Dios, con la frente en alto, y diciéndoles a los colombianos que somos más los buenos y que Dios nos ayudará”, finalizó.

GuaviareDisidencias de las FarcatentadoExplosivos

