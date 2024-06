Exclusivo: estas fueron las palabras de despedida del embajador de Israel. Habló del discurso antisemita violento de Petro

La comparación que hace el presidente no tiene proporción y es terriblemente insultante para cualquier judío. El embajador, cuyos abuelos huyeron de Alemania tras la llegada de Hitler al poder, no dudó en expresar lo que sentía: “Escuchar esta comparación me duele mucho porque no tiene nada que ver. ¿Cómo se puede comparar esto? Nunca. La Franja de Gaza habría podido vivir en paz al lado de nosotros, pero hoy es gobernada por Hamás. Su dinero lo usan para comprar armas para atacarnos. Los judíos jamás tuvimos esa posibilidad. No tuvimos armas. No hay precedente en la historia humana del Holocausto. No ha habido en la historia un plan organizado para eliminar un pueblo entero. Nosotros tuvimos un proceso de paz con el pueblo palestino, pero Hamás lanzó ataques contra nosotros. Me duele mucho como judío, como israelí, como diplomático”, dijo.