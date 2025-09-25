Suscribirse

Exclusivo | Habla el mayor capturado tras escándalo por presunta infiltración en la seguridad presidencial. ¿Qué dijo?

El oficial fue capturado junto a otro militar y una mujer. Serán presentados ante un juez de control de garantías.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 10:09 p. m.
Mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas
Mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas. | Foto: Suministrada

El mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas fue capturado en un operativo de la Fiscalía en el marco de una investigación que surgió con una denuncia en SEMANA acerca de cómo la seguridad presidencial fue infiltrada por una falsa capitana de la inteligencia de la Policía.

El oficial habló para advertir que su vida se encuentra en riesgo tras la revelación de su nombre e imagen.

Desde su sitio de reclusión le dijo a su defensa que la publicación con su nombre y foto, en los medios de comunicación, lo ponen en una situación de riesgo.

Por eso, advierte que la vinculación a este escándalo es un problema de seguridad, incluso para su familia, aún más luego de la divulgación que hizo la Fiscalía.

“Estoy preocupado porque en medios de comunicación están saliendo noticias en las cuales exponen nuestros rostros y hablan de este proceso judicial; sabemos que también se estaba atacando al Tren de Aragua, un grupo armado transnacional”, dijo el mayor, ahora capturado por este escándalo.

El mayor advirtió —antes de que un juez defina su situación jurídica— que el proceso en su contra y la exposición de las imágenes, además de sus datos personales, son un problema de seguridad.

Contexto: Mujer que se infiltró en la seguridad presidencial, disfrazada de capitana, dijo que era “informante” del Ejército

El oficial está privado de la libertad y la Fiscalía advirtió que estaría comprometido en los hechos materia de investigación.

“Actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, permitieron detectar un entramado ilícito que habría infiltrado operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, así como esquemas de protección, y obtenido información de seguridad nacional”, dijo la Fiscalía tras la captura de los funcionarios.

Además del mayor Jiménez Cárdenas, fueron capturados el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado, la mujer que, según la Fiscalía, se habría hecho pasar por capitana de la inteligencia policial. Todos han negado su responsabilidad en la imputación de cargos que hizo la Fiscalía.

Organización criminal que infiltró la seguridad presidencial y que incluyó a funcionarios del Ejército Nacional.
Organización criminal que infiltró la seguridad presidencial y que incluyó a funcionarios del Ejército Nacional. | Foto: Fiscalía

”La mujer, haciéndose pasar como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto, relacionada con indagaciones en curso y composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía le solicitó al juez de control de garantías una medida de aseguramiento en contra de los capturados. Esto por considerar que representan un peligro para la sociedad y que resulta necesario mantenerlos privados de la libertad mientras avanza la investigación en su contra.

