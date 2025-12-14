Expresidente Álvaro Uribe Vélez confirma que este lunes 15 de diciembre se conocerá la candidata que aspirará a la Presidencia, por el Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que el próximo 15 de diciembre se dará a conocer de manera oficial el nombre de la candidata del Centro Democrático que aspirará a la presidencia, por parte del Centro Democrático.

La lista de precandidatas presidenciales está conformada por las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Desde el barrio Belén, en la ciudad de Medellín, el exmandatario explicó la forma en cómo se dará a conocer el nombre de la candidata oficial de la colectividad de cara a las elecciones del 2026.

“Haremos todo el esfuerzo para impulsar esa candidatura y le diremos al país que con esa candidata como líder estaremos buscando una gran unidad para que este país pueda frenar este impulso neocomunista que ha destruido la salud, que quiere destruir las pensiones, que ha destruido la seguridad, que ha invadido el país de narcotráfico, que nos tiene sin inversión, que nos tiene en el riesgo de que un verano en el año 26 nos lleve a un apagón en el año 2027″, señaló el exmandatario.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez confirma que este lunes 15 de diciembre se conocerá el nombre de la candidata presidencial del Centro Democrático. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/s8Lbg40Sjb — Revista Semana (@RevistaSemana) December 14, 2025

En un corto mensaje, tras ver los tres videos con las propuestas de las precandidatas, el expresidente indicó que se seguirá haciendo el impulso de las candidaturas y actividades pedagógicas con la comunidad.

“Gracias doctor Gabriel Jaime (Vallejo) y al partido por este esfuerzo tantos meses en estos foros, los foros que empezaron presenciales hasta el asesinato de Miguel Uribe, que han continuado entre presenciales y virtuales. Vamos a ver ya elegida nuestra candidata como el partido aprovecha de la mejor manera este espacio los domingos a las 9 de la noche de la mañana, el espacio los domingos a las 6 de la tarde y el espacio de los jueves a las 8 de la noche”, expresó.

Igualmente, señaló la necesidad de revisar la forma en cómo se está presentando la contienda electoral en Colombia.

“En Colombia no hay un debate de matices democráticos, en Colombia el debate hoy es entre sectores democráticos de un lado y por el otro lado, sectores destructivos de la democracia”, aseveró.

El expresidente Álvaro Uribe (centro) se refirió a la elección de la candidata del Centro Democrático para las elecciones a la presidencia de Colombia. En la imagen, de izquierda a derecha también aparecen Paloma Valencia, Gabriel Vallejo, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. | Foto: Semana

Finalmente, el presidente del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, le pidió al expresidente Uribe que rece por la recuperación de Colombia en estos trascendentales momentos.