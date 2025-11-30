Suscribirse

Política

“Petro se eligió con corrupción”: Álvaro Uribe habla de la sanción del CNE contra la campaña del presidente

El exmandatario colombiano, en entrevista con SEMANA, se refirió a la decisión histórica y criticó varias de las posturas del actual jefe de Estado.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 12:08 a. m.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro
El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro ha sido un impulsor de la violencia. | Foto: Colprensa/Presidencia

El Consejo Nacional Electoral resolvió sancionar económicamente la campaña del presidente Gustavo Petro por la violación de topes electorales y financiación prohibida, hecho que ha generado múltiples reacciones en los últimos días.

Esta es la primera vez en la historia de Colombia que el órgano electoral toma la decisión de sancionar pecuniariamente una campaña presidencial y más de un jefe de Estado que todavía se encuentra en ejercicio de sus funciones.

Contexto: Histórico: Consejo Nacional Electoral falló contra la campaña de Gustavo Petro. Tendrá que devolver más de $5.000 millones por violación de topes

Una de las voces que se pronunció sobre este caso fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, en entrevista con SEMANA, no dudó en lanzar fuertes críticas contra la administración del presidente Gustavo Petro en estos años.

Al ser interrogado sobre la decisión del CNE, Uribe Vélez fue enfático en su respuesta: “Ha sido un impulsor de la violencia, del narcotráfico, es un aliado de Maduro”, manifestó tras hacer un análisis de varios temas.

El expresidente se refirió a la zona binacional entre Colombia y Venezuela, propuesta por el Gobierno del presidente Petro, la cual manifestó que no se puede permitir porque “le hace un gran daño a Colombia”.

YouTube video player

Sobre la decisión del CNE, Uribe fue concreto. “El presidente Petro se eligió con corrupción, violó los topes y, además, entró dinero indebido a la campaña”, expresó de manera enfática el exmandatario.

Uribe Vélez se refirió a los problemas de la economía, donde resaltó la desfinanciación de los programas sociales, así como a las enormes dificultades en sectores como la salud y la educación.

“En todos estos años del presidente Petro, él hace señalamientos. Esta semana le tuve que decir: presidente, entonces, diga si usted lo que quiere es generarme un nuevo atentado contra mi vida, con eso que escribe”, dijo.

Contexto: Álvaro Uribe responde a todo en SEMANA: 15 frases reveladoras sobre Gustavo Petro, Iván Cepeda y el 2026. “La destrucción de la patria”

El mandatario se refería a un trino del jefe de Estado el pasado martes, donde señaló que “todos los militantes del M-19 tienen negada la visa a Canadá, por orden de Uribe siendo presidente”.

“Aunque el presidente Petro es mucho menor que yo, no está en edad de seguir con estas alucinaciones. O que diga si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida“, le respondió el ex jefe de Estado.

Uribe aseguró, en el diálogo con SEMANA, que de esa misma forma el mandatario tiene responsabilidad en el asesinato del senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro
Álvaro Uribe y Gustavo Petro | Foto: Colprensa/Presidencia

“Entonces, él pudo no haber dicho maten a Miguel Uribe Turbay, yo no podría decir que él dijo ‘mátenlo’. Pero todos esos señalamientos, el fortalecimiento del narcotráfico, donde participaron decisiones de Cepeda en el proceso de paz de 2016 y en esto de la ‘paz total’, y en la fuga de Santrich y de Iván Márquez, todo eso ha creado condiciones para cometer magnicidios como el de Miguel Uribe Turbay”, señaló.

Finalmente, Uribe Vélez denunció en medio de la entrevista el riesgo que corren varios de los candidatos del Centro Democrático y las amenazas que se vienen presentando en diferentes regiones del país.

Contexto: “Es un gran amigo y defensor de la dictadura narcoterrorista de Maduro”: Álvaro Uribe sobre Iván Cepeda

“Quiero decirle hoy a SEMANA: es muy grave el riesgo que corren varios de nuestros candidatos. Pero es muy grave que en casi 800 municipios de Colombia los fusiles digan: no se puede votar por el Centro Democrático, la orden es votar por quien diga Petro, por el senador Cepeda", enfatizó.

Vea la entrevista completa con el expresidente Álvaro Uribe Vélez:

YouTube video player

