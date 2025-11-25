Confidenciales
Álvaro Uribe increpa a Gustavo Petro: “No está en edad de seguir con estas alucinaciones”
El expresidente respondió a un trino en el que el primer mandatario asegura que quienes fueron militantes del M-19 no tienen visa a Canadá “por orden de Uribe siendo presidente”.
El presidente Gustavo Petro publicó una noticia familiar que lo llena de felicidad, pero sobre la cual tiene una gran queja. “Tengo nueva nieta, Mailé Petro González, nieta de lituano y mía. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia”, escribió en sus redes sociales con una foto de la pequeña bebé este lunes.
El martes, el primer mandatario agregó un mensaje en el cual aseguraba que “todos los militantes del M-19 tienen negada la visa a Canadá, por orden de Uribe siendo presidente; usaron normas internas de Canadá para ello. Yo mismo he tenido que usar permisos especiales del primer ministro para poder entrar a ver a mis hijos y mi mamá. Canadá debería revisar esa fórmula. Más cuando intentamos estrechar las relaciones comerciales y diplomáticas”.
Aunque el Pte Petro es mucho menor que yo no está en edad de seguir con estas alucinaciones. O que diga si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida. pic.twitter.com/Wn0lLiUVvL— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2025
De inmediato, el expresidente Uribe le respondió: “Aunque el presidente Petro es mucho menor que yo, no está en edad de seguir con estas alucinaciones. O que diga si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida“.
La publicación de Petro comentaba otro trino escrito por su expareja y hoy abuela de la pequeña niña. “Mis deseos de ir a Canadá eran para estar en el nacimiento de mi nieta Mailé. (Visa negada) Sobre todo porque ha nacido en el exilio de mi hijo; el viernes fue de preocupación al máximo y desde una distancia absurda, sin poder participar del momento más importante de su vida. Te amo, mi pollito”.