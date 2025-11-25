Álvaro Uribe increpa a Gustavo Petro: “No está en edad de seguir con estas alucinaciones”

El presidente Gustavo Petro publicó una noticia familiar que lo llena de felicidad, pero sobre la cual tiene una gran queja. “Tengo nueva nieta, Mailé Petro González, nieta de lituano y mía. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia”, escribió en sus redes sociales con una foto de la pequeña bebé este lunes.

El martes, el primer mandatario agregó un mensaje en el cual aseguraba que “todos los militantes del M-19 tienen negada la visa a Canadá, por orden de Uribe siendo presidente; usaron normas internas de Canadá para ello. Yo mismo he tenido que usar permisos especiales del primer ministro para poder entrar a ver a mis hijos y mi mamá. Canadá debería revisar esa fórmula. Más cuando intentamos estrechar las relaciones comerciales y diplomáticas”.

Aunque el Pte Petro es mucho menor que yo no está en edad de seguir con estas alucinaciones. O que diga si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida. pic.twitter.com/Wn0lLiUVvL — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2025

De inmediato, el expresidente Uribe le respondió: “Aunque el presidente Petro es mucho menor que yo, no está en edad de seguir con estas alucinaciones. O que diga si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida“.