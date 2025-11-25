Suscribirse

Confidenciales

Álvaro Uribe increpa a Gustavo Petro: “No está en edad de seguir con estas alucinaciones”

El expresidente respondió a un trino en el que el primer mandatario asegura que quienes fueron militantes del M-19 no tienen visa a Canadá “por orden de Uribe siendo presidente”.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 4:13 p. m.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

El presidente Gustavo Petro publicó una noticia familiar que lo llena de felicidad, pero sobre la cual tiene una gran queja. “Tengo nueva nieta, Mailé Petro González, nieta de lituano y mía. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia”, escribió en sus redes sociales con una foto de la pequeña bebé este lunes.

Contexto: Gustavo Petro presentó a la nueva integrante de su familia

El martes, el primer mandatario agregó un mensaje en el cual aseguraba que “todos los militantes del M-19 tienen negada la visa a Canadá, por orden de Uribe siendo presidente; usaron normas internas de Canadá para ello. Yo mismo he tenido que usar permisos especiales del primer ministro para poder entrar a ver a mis hijos y mi mamá. Canadá debería revisar esa fórmula. Más cuando intentamos estrechar las relaciones comerciales y diplomáticas”.

De inmediato, el expresidente Uribe le respondió: “Aunque el presidente Petro es mucho menor que yo, no está en edad de seguir con estas alucinaciones. O que diga si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida“.

La publicación de Petro comentaba otro trino escrito por su expareja y hoy abuela de la pequeña niña. “Mis deseos de ir a Canadá eran para estar en el nacimiento de mi nieta Mailé. (Visa negada) Sobre todo porque ha nacido en el exilio de mi hijo; el viernes fue de preocupación al máximo y desde una distancia absurda, sin poder participar del momento más importante de su vida. Te amo, mi pollito”.

