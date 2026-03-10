El exsecretario general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Michael Oyuela Vargas, fue notificado de la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General por presuntas irregularidades en un proceso de contratación interno.

Los hechos investigados hacen referencia a las presuntas irregularidades en la convalidación de requisitos de idoneidad y experiencia de una servidora a la que se vinculó a la entidad.

De acuerdo con la decisión de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, se habrían presentado falencias en la suscripción de los estudios previos y los certificados expedidos para un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en 2024, ya que el valor no correspondería al perfil de la persona, que habría presentado un título profesional obtenido de manera aparentemente irregular.

Por estos mismos hechos, el organismo de control disciplinario vinculó también a la investigación al entonces subdirector para el Manejo de Desastres, Rafael Enrique Cruz Rodríguez, quien por el rol que desempeñaba posiblemente suscribió los estudios previos y el certificado de idoneidad y experiencia aportados en su momento por la funcionaria.

En el desarrollo de la indagación, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal.

Con estas pruebas la Procuraduría Segunda determinará si existen o no méritos para llamar a juicio disciplinario a los dos exfuncionarios de la entidad.