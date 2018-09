Externado y Sergio Arboleda, las universidades que tendrían presidente por primera vez

Dos universidades también tienen mucho qué definir este 17 de junio. El Externado de Colombia y la Universidad Sergio Arboleda nunca han tenido un egresado que haya ocupado la Casa de Nariño en calidad de presidente, pero ahora con Gustavo Petro e Iván Duque alguna de las dos se llevará ese honor.

Durante los últimos 30 años son pocas las universidades que pueden darse ese lujo. Solamente han llegado a la Casa de Nariño graduados de 5 centros académicos: Universidad Nacional de Colombia (Virgilio Barco Vargas), Universidad de Los Andes (César Gaviria Trujillo), Pontificia Universidad Javeriana (Ernesto Samper Pizano), Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Andrés Pastrana Arango) y Universidad de Antioquia (Álvaro Uribe Vélez).

Si bien es la primera vez que la Sergio y el Externado están ad portas de que uno de sus estudiantes sea presidente, ambas cuentan con egresados destacados y con cierta familiaridad con el poder en Colombia.

El Externado tiene 132 años de existencia. Como se puede leer en las palabras de Michel Grimaldi, la institución fue bautizada con ese nombre dado que “recibió la influencia de los más modernos centros educativos europeos, que, en aquella época, se oponían al antiguo sistema de internado, escuela de origen medieval e impropio para el libre desarrollo de la personalidad. Externado, implicaba entonces apertura, libertad de estudio y de enseñanza.”

Sus graduados se han dedicado a la judicatura, al ejercicio profesional en Bogotá y en las regiones. Algunos externadistas han sido mencionados como precandidatos del Partido Liberal, como Edgardo Maya en el año 2009. Otros han aspirado a la candidatura por el mismo partido, como el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, o han ocupado la Cancillería, como María Consuelo Araújo. Claudia López, excandidata a la vicepresidencia por la Coalición Colombia, también pasó por las aulas de dicha institución educativa como parte del programa Gobierno, Finanzas y Relaciones Internacionales.

Gustavo Petro sería el primero de sus egresados en llegar al primer puesto del país. Se graduó del colegio Nacional San Juan Bautista De La Salle a los 16 años y a los 22, obtuvo su título de economista de la Universidad Externado de Colombia. A diferencia de otras elecciones, por ejemplo para altos cargos judiciales, en las que esa universidad suele demostrar su poder, en esta carrera se podría decir que no han hecho campaña abiertamente por él. Una vez se graduó, Petro no ha sido muy cercano a esa institución.

Todo lo contrario pasa con Iván Duque. La Sergio Arboleda sí se ha puesto esa camiseta. En la universidad fundada por Álvaro Gómez Hurtado hace cerca de tres décadas se vive una especie de duquismo. El líder conservador es hasta ahora el representante de esa institución que más cerca ha estado de llegar a la Casa de Nariño. "Usted, ¿qué quiere ser en la vida?" le preguntó Álvaro Gómez Hurtado a Iván Duque, un día antes de entrar a clase de Cultura Colombiana. "Servir a mi país", recordó Iván Duque el día que recibió la Orden Universidad Sergio Arboleda en el grado Oficial.

“Avancé en una carrera que me permitió estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos, escribir cinco libros y haber construido más de 14 años como columnista de opinión; pero debo decir que el orgullo más grande es ser Sergista”, señaló Iván Duque ese día.

Un artículo publicado en la página web de esa universidad cuenta cómo llegó a esa institución. La entrevista de admisión se la hizo José María del Castillo, entonces vicedecano de derecho y actual vicerrector de Gestión Académica. “Me llamó la atención que se presentó con el pelo largo -no era tan largo- pero no era usual que un estudiante de derecho tuviera el pelo así. Sin embargo, esto nunca afectó su proceso”, recordó Del Castillo en esa oportunidad. El 3 de agosto del año 2000 recibió su diploma.

En una charla con los estudiantes de ese centro académico contó que terminó en la Sergio Arboleda por una casualidad de la vida. Duque realmente quería ir al Ejército, pero una luxación en la rótula izquierda, lo dejó por fuera de ese sueño. En la actividad castrense no lo recibieron y quedó fuera de base. “En ese momento yo no me había presentado a ninguna universidad”, recordó. Las únicas dos instituciones que todavía tenían admisiones eran la Sergio y la Sabana. Un amigo de su papá, Bernardo Beltrán Mahecha le recomendó la primera. “Yo al comienzo pensaba hacer un semestre y cambiarme de universidad, pero me encontré con un ser humano excepcional: Álvaro Gómez”. Ahí decidió quedarse. Duque vivió en la universidad la muerte de Álvaro Gómez. “Me marcó muchisimo”, recuerda. Este domingo, los sergistas y los externadistas tienen con Duque y Petro un cara a cara.

Vea la conversación de Iván Duque con los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda