Gustavo Petro ordenó el “máximo” cuidado a la Embajada de EE. UU. en Bogotá y confirmó agresión a policías

Debido a la delicada situación de orden público que se registró este viernes, 17 de octubre, en inmediaciones a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se pronunció.

En un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario reveló que dio la orden de cuidar al máximo la Embajada de Estados Unidos en la capital. Además, confirmó que se han registrado agresiones de los manifestantes en contra de varios policías.

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE. UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’ para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la Embajada con varios jóvenes heridos con flechas”, expresó el jefe de Estado.

Sumado a ello, indicó: “La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales”.

Debido a la situación de protesta y vandalismo en una de las estaciones de TransMilenio —Corferias, exactamente—, la embajada del país norteamericano decidió suspender sus servicios administrativos.

Medida que se adoptó debido a los fuertes enfrentamientos que se registraron entre las comunidades indígenas y los uniformados de la Fuerza Pública. Al menos cuatro de ellos resultaron heridos por flechas lanzadas por los manifestantes.

Sumado a ello, trascendió con información del Distrito que los hechos, que inclusive motivaron una respuesta del presidente Petro, se presentaron hacia las 3:30 p. m., cuando un grupo de personas, algunas de ellas encapuchadas, llegó al lugar con flechas e instrumentos para vandalizar la embajada, poniendo en riesgo a quienes se encontraban dentro del edificio y a los vecinos del sector residencial donde se ubica la representación diplomática.

A su turno, se pronunció la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá: “Rechazamos de forma categórica el ataque con elementos contundentes que se han lanzado en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde han resultado heridos cuatro uniformados de la Policía”.

Finalmente, hizo lo propio el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: “Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. Cuatro policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos. A esta hora, se mantiene la intervención policial sobre la avenida El Dorado”.

