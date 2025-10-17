Suscribirse

Deportes

Gamero le sugiere el primer convocado a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: es una joya

El técnico del Cali aclara que lo hace de forma respetuosa y basa su sugerencia en las recientes actuaciones del jugador que postula.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 10:15 p. m.
Gamero le mandó mensaje a Lorenzo: sugirió un convocado para el Mundial 2026.
A Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali, le preguntaron qué pensaba de la derrota de la Selección Colombia sub-20 en la semifinal del Mundial de Chile 2025. El estratega fue más allá e, incluso, postuló a uno de los cafeteros que actuó en esa cita orbital para que asista a United 2026.

“A veces pasan cosas que seguramente uno no las entiende, pero el hecho de que no fuimos a la final, para mí, nosotros tenemos una muy buena selección sub-20, y esa selección hay que seguirle dando camino”, arrancó afirmando Gamero ante los medios.

Y siguió: “De esa selección sub-20 tendremos, no sé... yo veo posibilidades de que uno de esos jugadores pueda ir a un mundial. Eso también es ganancia”.

Gamero postula a Néiser Villarreal para ir al Mundial 2026 con Selección Colombia

Completó su idea siendo claro: Néiser Villarreal, con lo hecho hasta ahora y aún con un partido por jugar por el tercer puesto ante Francia, es una figura latente de la Selección Colombia sub-20 que ya podría tener ruedo en La Tricolor mayor.

No es que vaya a apretar al profe Lorenzo, pero ahí tenemos a un jugador como Néiser Villarreal que, de pronto, el sábado, mete un par de goles en el partido de tercer y cuarto puesto (Mundial Sub-20) y es el goleador del Mundial. Hay la posibilidad entonces de que esté con el equipo mayor”, sentenció el samario.

El partido entre Colombia y Francia, por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile 2025, se disputará este sábado, 18 de octubre, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa.

Néiser Villarreal no pudo estar en la semifinal del Mundial Sub-20, contra Argentina, por acumulación de tarjetas amarillas. Emilio Aristizábal lo sustituyó, pero la ausencia de Ney se sintió bastante para el combinado cafetero.

Contexto: Víctor Hugo Aristizábal estalla en defensa de su hijo Emilio: dardo tras eliminación del Mundial Sub-20

Previo al partido por el tercer y cuarto puesto, Villarreal aparece en la tabla de goleadores con cinco goles y empata en tantos con Lucas Michel (Francia) y Benjamin Cremaschi (Estados Unidos). Si Néiser se reporta con anotación ante los galos, podría quedar con la bota de oro.

Néiser Villarreal jugando con la Selección Colombia, ante España, en el Mundial Sub-20.
¿Está Néiser Villarreal para jugar el Mundial 2026 con Selección Colombia?

Néstor Lorenzo ha venido probando a varios delanteros en la Selección Colombia de mayores en los últimos meses. Más allá de sus constantes llamados como Jhon Durán, Rafael Santos Borré y Jhon Córdoba; otros nombres aparecieron en lista: Luis Javier Suárez, Juan Camilo Cucho Hernández y hasta Dayro Moreno.

El estratega argentino podría tener en sus planes a Néiser de cara a los juegos de preparación, pero resta esperar si lo considera en la lista de convocados finales al Mundial 2026.

