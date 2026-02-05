Bogotá

Fatal choque en Simijaca-Cundinamarca: accidente múltiple entre camiones y motos dejó tres muertos

Los lesionados fueron atendidos por organismos de socorro y trasladados a centros asistenciales cercanos.

Danna Valeria Figueroa Rueda

5 de febrero de 2026, 10:00 p. m.
El siniestro dejó tres personas fallecidas y varios heridos.
El siniestro dejó tres personas fallecidas y varios heridos.

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 5 de febrero en la vía que comunica a Chiquinquirá con el municipio de Simijaca, en el norte de Cundinamarca. El siniestro dejó tres personas fallecidas y varios heridos, y obligó a restringir el tránsito durante varias horas mientras se atendía la emergencia.

Según información preliminar entregada por la Policía de Tránsito, el accidente involucró dos vehículos de servicio público de carga —un camión distribuidor de gas y otro de logística—, así como varias motocicletas.

Las autoridades confirmaron que en el vehículo de logística viajaba como acompañante la esposa u otro familiar del conductor, quien murió en el lugar del accidente.

Tras el impacto, el furgón arrolló a varios motociclistas y a personas que se encontraban en el sector, lo que provocó una escena de alta complejidad que requirió la intervención inmediata de los organismos de socorro y de las autoridades de tránsito.

Según el balance entregado por Bomberos, tres personas fallecieron como consecuencia del choque. Dos de las víctimas murieron en el lugar tras quedar atrapadas debajo del camión que transportaba gas, mientras que la tercera víctima fue una mujer que viajaba como copiloto en la cabina del camión tipo furgón.

Además, cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital de Chiquinquirá en ambulancias del municipio de Simijaca, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas fatales ni de los heridos.

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que las unidades de emergencia llegaron al sitio a las 9:30 a.m., cinco minutos después del llamado, con un total de seis personas. En coordinación con la Policía de Simijaca y la Policía de Tránsito, se realizó el acordonamiento del área para garantizar la seguridad y facilitar las labores de atención.

Debido a que el accidente involucró un vehículo que transportaba cilindros de gas propano, los bomberos retiraron los cilindros y los ubicaron en un lugar seguro. Posteriormente, se esperó la llegada del personal del CTI de la Fiscalía para realizar el levantamiento correspondiente.

En cuanto a las causas del accidente, el reporte de Bomberos de Cundinamarca señala como hipótesis preliminar un posible microsueño del conductor del camión tipo furgón. No obstante, las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer con precisión la dinámica de los hechos.

Las labores de atención y control de la emergencia se extendieron durante varias horas. De acuerdo con el informe oficial de Bomberos de Cundinamarca, las operaciones finalizaron a las 2:45 p.m., momento en el que se normalizó el tránsito en este corredor vial.

El siniestro afectó la movilidad en la vía que conecta a Simijaca con Chiquinquirá, por donde transitan vehículos de carga, motos y transporte intermunicipal, mientras se adelantaban las labores de atención, levantamiento y limpieza del lugar.

Noticias Destacadas