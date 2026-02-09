Fiscalía captura con fines de extradición a exmilitar venezolano de oposición: “Nos quieren poner en manos del régimen”

SEMANA conoció el documento en el que Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, ordenó la captura con fines de extradición del mayor Juven José Sequea Torres, exmilitar venezolano de oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Se trata de uno de los exoficiales venezolanos que hicieron parte de operativos como el levantamiento contra Maduro en abril de 2019, así como la llamada Operación Gedeón, en la que militares disidentes intentaron infiltrarse en territorio venezolano desde Colombia.

Por esta razón, tanto Juven José como su hermano, el mayor Juvenal Sequea, fueron condenados a seis años de prisión en Colombia por el delito de entrenamiento para actividades ilícitas.

Orden de captura con fines de extradición contra el mayor Juven Sequea. Foto: SEMANA

El pasado 4 de febrero, luego de cumplir su condena, el mayor Juven José Sequea quedó en libertad, la cual recibió este lunes 9 de febrero en las oficinas del Inpec de la cárcel La Modelo, en Bogotá.

Pero minutos después fue capturado nuevamente con una orden de extradición solicitada por la República Bolivariana de Venezuela.

La solicitud fue remitida a la Fiscalía General de la Nación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Gustavo Petro.

“El mencionado ciudadano es requerido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional del Circuito Judicial Penal de Caracas - República Bolivariana de Venezuela, por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación”, se lee en el documento firmado por la fiscal Camargo.

De esta forma, el documento cita los hechos que argumentó en su momento la justicia del régimen, asegurando que, junto con las autoridades de Estados Unidos, conspiraron para el intento de golpe a Maduro.

Captura con fines de extradición firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo. Foto: SEMANA

SEMANA se comunicó con su hermano, el mayor Juvenal Sequea, privado de la libertad y quien igualmente está a punto de cumplir su condena en Colombia.

“Cumpliré mi condena y seguramente también seré extraditado. Nos quieren poner en manos del régimen. Maduro ha hablado de nosotros, Diosdado Cabello también. Mi mamá está privada de la libertad hace cinco meses, una mujer de 71 años, por nuestra lucha”, manifestó.

Y agregó: “¿Cómo es posible que el presidente de Colombia se vaya a prestar para llevarnos allá y ponernos en manos del régimen? Es un tema político. Saben que nos van a torturar”.

La captura y medida decretada pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia, así como a las autoridades penitenciarias en Colombia, con el fin de hacer efectiva la extradición.

Juven José Sequea se encuentra actualmente detenido en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.