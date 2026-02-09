Nación

Fiscalía captura con fines de extradición a exmilitar venezolano de oposición: “Nos quieren poner en manos del régimen”

SEMANA conoció que se trata del mayor Juven José Sequea, quien se encuentra detenido a la espera de ser enviado a Venezuela.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 9:40 p. m.
Juven José Sequea, exmilitar venezolano, se encuentra detenido y a la espera de su extradición.
Juven José Sequea, exmilitar venezolano, se encuentra detenido y a la espera de su extradición. Foto: SEMANA

SEMANA conoció el documento en el que Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, ordenó la captura con fines de extradición del mayor Juven José Sequea Torres, exmilitar venezolano de oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Se trata de uno de los exoficiales venezolanos que hicieron parte de operativos como el levantamiento contra Maduro en abril de 2019, así como la llamada Operación Gedeón, en la que militares disidentes intentaron infiltrarse en territorio venezolano desde Colombia.

Por esta razón, tanto Juven José como su hermano, el mayor Juvenal Sequea, fueron condenados a seis años de prisión en Colombia por el delito de entrenamiento para actividades ilícitas.

Orden de captura con fines de extradición contra el mayor Juven Sequea.
Orden de captura con fines de extradición contra el mayor Juven Sequea. Foto: SEMANA

El pasado 4 de febrero, luego de cumplir su condena, el mayor Juven José Sequea quedó en libertad, la cual recibió este lunes 9 de febrero en las oficinas del Inpec de la cárcel La Modelo, en Bogotá.

Medellín

Reportan en Medellín el grave caso de una mujer que fue secuestrada para obligarla a abortar: hay dos capturados

Bogotá

Violento robo en el norte de Bogotá: mujer recibió un disparo con arma traumática en medio de un fleteo; todo quedó en video

Bogotá

Ojo al dato: rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de My Chemical Romance este martes 10 de febrero

Nación

Juan Diego Mercado, periodista de SEMANA, gana premio CPB por portada sobre desfinanciación de las Fuerzas Militares y de Policía

Cartagena

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Cúcuta

Francotirador del ELN asesinó por la espalda a policía en Norte de Santander; el helicóptero que buscaba salvarle la vida fue atacado a tiros

Nación

Fiscalía de Colombia hace importante petición a las autoridades de Reino Unido sobre el caso de Zulma Guzmán

Mundo

Revelan el nombre del primer funcionario de Donald Trump que visitaría Venezuela, tras captura de Maduro

Mundo

Diosdado Cabello se pronuncia sobre caso de Juan Pablo Guanipa: “Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana”

Empresas

Latam vuelve a aterrizar en Venezuela: anunció nueva ruta entre Bogotá y Caracas; estas serán las frecuencias

Pero minutos después fue capturado nuevamente con una orden de extradición solicitada por la República Bolivariana de Venezuela.

La solicitud fue remitida a la Fiscalía General de la Nación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Gustavo Petro.

“El mencionado ciudadano es requerido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional del Circuito Judicial Penal de Caracas - República Bolivariana de Venezuela, por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación”, se lee en el documento firmado por la fiscal Camargo.

De esta forma, el documento cita los hechos que argumentó en su momento la justicia del régimen, asegurando que, junto con las autoridades de Estados Unidos, conspiraron para el intento de golpe a Maduro.

Captura con fines de extradición firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo.
Captura con fines de extradición firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo. Foto: SEMANA

SEMANA se comunicó con su hermano, el mayor Juvenal Sequea, privado de la libertad y quien igualmente está a punto de cumplir su condena en Colombia.

Los tentáculos de Maduro atraviesan las fronteras: estas son las graves amenazas a los opositores venezolanos en Colombia

“Cumpliré mi condena y seguramente también seré extraditado. Nos quieren poner en manos del régimen. Maduro ha hablado de nosotros, Diosdado Cabello también. Mi mamá está privada de la libertad hace cinco meses, una mujer de 71 años, por nuestra lucha”, manifestó.

Y agregó: “¿Cómo es posible que el presidente de Colombia se vaya a prestar para llevarnos allá y ponernos en manos del régimen? Es un tema político. Saben que nos van a torturar”.

La captura y medida decretada pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia, así como a las autoridades penitenciarias en Colombia, con el fin de hacer efectiva la extradición.

Juven José Sequea se encuentra actualmente detenido en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Más de Nación

Rescatan en Medellín a mujer que fue secuestrada para obligarla a abortar.

Reportan en Medellín el grave caso de una mujer que fue secuestrada para obligarla a abortar: hay dos capturados

Los hechos sucedieron en la localidad de Suba.

Violento robo en el norte de Bogotá: mujer recibió un disparo con arma traumática en medio de un fleteo; todo quedó en video

Juven José Sequea, exmilitar venezolano, se encuentra detenido y a la espera de su extradición.

Fiscalía captura con fines de extradición a exmilitar venezolano de oposición: “Nos quieren poner en manos del régimen”

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Ojo al dato: rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de My Chemical Romance este martes 10 de febrero

Juan Diego Mercado, ganador del premio CPB

Juan Diego Mercado, periodista de SEMANA, gana premio CPB por portada sobre desfinanciación de las Fuerzas Militares y de Policía

Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba.

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Andrés Felipe de la Hoz, subintedente de la Policía asesinado por un francotirador en El Carmen, Norte de Santander.

Francotirador del ELN asesinó por la espalda a policía en Norte de Santander; el helicóptero que buscaba salvarle la vida fue atacado a tiros

Zulma Guzmán Castro

Fiscalía de Colombia hace importante petición a las autoridades de Reino Unido sobre el caso de Zulma Guzmán

La propuesta de la asamblea nacional constituyente lanzada por el presidente Gustavo Petro plantea abordar múltiples aspectos, incluidas las reformas sociales que no han logrado avanzar en el Congreso de la República durante esta legislatura, tales como la de la salud.

Rechazan demanda que pretendía tumbar el comité promotor de la Asamblea Constituyente

Así estarán las lluvias en Colombia.

Ideam revela el pronóstico del clima para esta semana del 9 al viernes 13 de febrero. ¿En qué regiones de Colombia lloverá?

Noticias Destacadas