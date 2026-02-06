Fuerte temblor sacudió a Colombia durante la madrugada de este viernes, 6 de febrero: este fue el epicentro y la magnitud

En la madrugada de este viernes, 6 de febrero, se registró un fuerte temblor, según confirmó el Servicio Geológico Colombia (SGC), entidad encargada de monitorear este tipo de fenómenos naturales.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico se dio hacia las 4:01 a.m. y el epicentro fue en el municipio de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca.

La magnitud fue de 3.0 grados y la profundidad de 148 kilómetros, por lo que varios ciudadanos lo alcanzaron a percibir con potencia. En cuanto a la latitud, la misma fue de 5.26°, mientras que la longitud de -73.74°.

Los municipios más cercanos fueron Cucunubá (Cundinamarca) a 4 km, Lenguazaque (Cundinamarca) a 6 km y Sutatausa (Cundinamarca) a 13 km.

Este no ha sido el único sismo que se ha registrado en el país a lo largo de este viernes, un poco más temprano, exactamente a las 3:37 de la mañana, hubo otro que tuvo como epicentro, El Doncello, en Caquetá.

Según el SGC, la magnitud fue de 2.0 grados y la profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros. Por otra parte, la latitud fue de 1.71° y la longitud de -75.16°.

Además, otro movimiento telúrico ocurrió hacia las 3:16 de la madrugada y su epicentro fue en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander.

En esa oportunidad, la magnitud estuvo en los 2.1 grados y la profundidad fue de 153 kilómetros.

Nuevo temblor en Colombia. Foto: Colprensa

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.

La entidad también resalta la necesidad de evacuar con rapidez, pero sin descuidar la seguridad, observando el entorno para detectar posibles amenazas. Durante la evacuación, se debe evitar el uso de ascensores y no ubicarse en los marcos de las puertas, ya que estos pueden ceder y convertirse en un peligro debido a la intensidad del movimiento sísmico.