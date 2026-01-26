Fuerte temblor sacudió a Colombia y despertó a más de uno este lunes, 26 de enero: epicentro y magnitud

Un fuerte temblor sacudió al país durante la madrugada de este lunes, 26 de enero de 2026, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de sus redes sociales y su página web.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió hacia las 4:19 de la mañana y su epicentro fue en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

La magnitud fue de 3.6 grados, mientras que la profundidad de 149 kilómetros. Por otra parte, la latitud fue 6.82°, mientras que la longitud fue -73.13°.

Los municipios más cercanos, según el SGC, fueron Los Santos (Santander) a 7 km, Jordán (Santander) a 10 km y Villanueva (Santander) a 17 km.

Este temblor lo sintieron hasta en la ciudad de Cali, por lo que varias personas se despertaron al verse sorprendidas por el movimiento. Por ahora, no se reporta ninguna emergencia por cuenta de este episodio.

Un poco más temprano, exactamente a las 4:02 de la mañana, ya se había registrado un sismo. Este tuvo como epicentro el municipio de Zapatoca, también en el departamento de Santander.

La magnitud en este caso fue de 2.1 grados y la profundidad de 144 kilómetros. Además, los municipios más cercanos al movimiento fueron Zapatoca (Santander) a 10 km, Los Santos (Santander) a 12 km y Jordán (Santander) a 14 km.

Es importante recordar que Colombia está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, lo que hace que los temblores sean un fenómeno frecuente. Según el SGC, cada día se registran en promedio unos 69 movimientos sísmicos, aunque la mayoría son de baja intensidad y no llegan a ser percibidos por la población.

Por este motivo, resulta esencial saber actuar correctamente ante un sismo. El SGC recomienda mantener la calma, ya que conservar la tranquilidad facilita una respuesta más segura y eficaz ante la emergencia.

En caso de encontrarse dentro de un edificio o vivienda con buena estructura, lo más prudente es buscar refugio junto a columnas, debajo de muebles resistentes o en los puntos designados como zonas seguras. También se debe evitar permanecer cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad enfatiza, además, la importancia de evacuar de forma rápida pero cuidadosa, prestando atención al entorno para identificar posibles peligros. Durante este proceso, no se deben usar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, ya que podrían debilitarse y representar un riesgo ante la fuerza del movimiento sísmico.