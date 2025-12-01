Suscribirse

Nación

Fuerza Aérea reiteró que EE. UU. nunca ofreció aviones de guerra nuevos a Colombia

El general Luis Carlos Córdova explicó que esta fue una de las razones para escoger los aviones Gripen de Suecia.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 4:55 p. m.
EE.UU.
Fuerza Aérea insiste en que EE. UU. nunca ofreció aviones de guerra nuevos a Colombia. | Foto: Getty Images

No para la polémica por la compra de 17 aviones de guerra Gripen que hizo Colombia a la empresa Suecia Saab. La controversia gira en torno a posibles sobrecostos que se habrían presentado en la histórica negociación prendiendo las alarmas en los organismos de control.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron el bombardeo en el que murieron siete menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la compra de aviones de guerra que hizo el presidente Petro a Suecia. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Otro de los elementos que llamó la atención fue por qué Colombia los adquirió a Suecia y no a Estados Unidos. La respuesta del general Luis Carlos Córdova, comandante de la Fuerza Aérea, fue que Estados Unidos no hizo una propuesta formal de venta de aeronaves nuevas.

El alto mando militar explicó que la última comunicación con Estados Unidos sobre una propuesta de aeronaves fue en febrero de 2025, cuando ofrecieron nuevamente la disponibilidad de venta de equipos de segunda y no nuevos.

Según el general Córdova, en repetidas ocasiones le indicaron a Estados Unidos que se requería de una propuesta formal sobre equipos nuevos y no usados.

Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos.
La compra de aviones Gripen han generado controversia por posibles hechos de corrupción. | Foto: El País

Así mismo, dijo que fueron diez años de proceso dentro de la Fuerza Aérea analizando cuál era la mejor oferta para obtener un sistema de superioridad aérea.

Frente a los ecos de una posible intervención de la primera dama, Verónica Alcocer, en la negociación de Colombia sobre los Gripen, Pierre Farkas, director ejecutivo de Saab, negó dicha versión e indicó que no tuvo nada que ver.

De igual manera, señaló que en la millonaria negociación no hubo intermediarios. Es de anotar que, según el Gobierno colombiano, la negociación fue por un valor de 16 billones de pesos para la adquisición de 17 aeronaves nuevas a la empresa de Suecia.

Los aviones Kfir serán reemplazados por loas aviones Gripen. | Foto: Getty Images

La compra de los aviones de combate está bajo la lupa de los organismos de control por posibles sobrecostos en la negociación.

Los aviones Gripen reemplazarán a los aviones Kfir de Israel, los cuales están apunto de quedar en tierra al cumplir su vida útil.

